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不滿砍年終！寶成越南廠爆罷工、癱瘓交通　政府介入協調

▲全球製鞋龍頭寶成7日因為砍年終爆罷工，越南當局介入協調。（圖／寶成提供）
▲全球製鞋龍頭寶成7日因為砍年終爆罷工，越南當局介入協調。（圖／寶成提供）

記者李澍/綜合報導

2022-01-10 11:11:41

全球製鞋龍頭寶成集團（Pouchen Vietnam）越南廠爆勞資爭議！該集團越南廠員工不滿年終被砍，7日發動罷工，目前活動尚在持續，廠邊交通也陷入癱瘓。

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寶成集團在越南胡志明市、同奈省、前江省等多個省市都有設立工廠，此次罷工的廠區位在同奈省邊和市（Bien Hoa）。7日該廠16000名員工因不滿今年年終大幅縮水，當日午餐時間後，就展開罷工行動。上萬名寶成員工聚集在工廠大門，將工廠前方的道路擠的水洩不通。

寶成員工受訪表示，去年年終最多達1.87個月，還曾有過2.2個月，今年有別以往，員工領到的年終少很多。

該員工解釋，6日公司宣布，根據年資，1年以上員工年終獎金僅有1至1.54個月，金額為500萬越南盾（約新台幣6000元）至2000萬越南盾（約新台幣24000元）間。

此次罷工也驚動越南當地政府。邊和市人民委員會主席阮友源（Nguyen Huu Nguyen）表示，正在與寶成溝通，盼是否增加年終獎金，但他也向寶成員工喊話，「疫情造成企業停工多月，員工也要共體時艱」。

同奈省勞動聯合會主席阮氏如意（Nguyen Thi Nhu Y）也為寶成緩頰表示，寶成年終獎金已高於當地平均；目前正在與相關單位合作，要解決這次爭議。

當地台商指出，越南台企去年經營狀況普遍不如以往，疫情期間，配合政府也盡了防疫與社會責任，還希望越南政府能出面協調。同奈台商會會長吳明穎分享，疫情配合政府實施「三就地」政策；對內，工人在工廠吃住、篩檢是開銷，若員工確診，費用也是企業負擔；對外，要面對營運上，塞港、運費漲價的問題，盼政府協助協調，讓事件早日平息。

事實上，回顧過往，寶成越南同奈廠發生罷工已不是頭一遭。在2016年與2018年也都曾發生過罷工事件。像是在2016年，該廠員工認為公司人資制度過於嚴苛，因此發起規模1.7萬人的大罷工，同年3月，前江省廠區更有8000名員工為此集體離開生產線。

2018年3月24日，同廠的員工再因不滿公司新推的薪酬制度，而發起罷工，同樣是造成交通大打結，最終還是集團執行長蔡佩君出面，罷工才告落幕。

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