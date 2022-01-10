不滿砍年終！寶成越南廠爆罷工、癱瘓交通　政府介入協調

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寶成員工受訪表示，去年年終最多達1.87個月，還曾有過2.2個月，今年有別以往，員工領到的年終少很多。
該員工解釋，6日公司宣布，根據年資，1年以上員工年終獎金僅有1至1.54個月，金額為500萬越南盾（約新台幣6000元）至2000萬越南盾（約新台幣24000元）間。
此次罷工也驚動越南當地政府。邊和市人民委員會主席阮友源（Nguyen Huu Nguyen）表示，正在與寶成溝通，盼是否增加年終獎金，但他也向寶成員工喊話，「疫情造成企業停工多月，員工也要共體時艱」。
同奈省勞動聯合會主席阮氏如意（Nguyen Thi Nhu Y）也為寶成緩頰表示，寶成年終獎金已高於當地平均；目前正在與相關單位合作，要解決這次爭議。
當地台商指出，越南台企去年經營狀況普遍不如以往，疫情期間，配合政府也盡了防疫與社會責任，還希望越南政府能出面協調。同奈台商會會長吳明穎分享，疫情配合政府實施「三就地」政策；對內，工人在工廠吃住、篩檢是開銷，若員工確診，費用也是企業負擔；對外，要面對營運上，塞港、運費漲價的問題，盼政府協助協調，讓事件早日平息。
事實上，回顧過往，寶成越南同奈廠發生罷工已不是頭一遭。在2016年與2018年也都曾發生過罷工事件。像是在2016年，該廠員工認為公司人資制度過於嚴苛，因此發起規模1.7萬人的大罷工，同年3月，前江省廠區更有8000名員工為此集體離開生產線。
2018年3月24日，同廠的員工再因不滿公司新推的薪酬制度，而發起罷工，同樣是造成交通大打結，最終還是集團執行長蔡佩君出面，罷工才告落幕。