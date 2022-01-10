羅志祥跨年晚會台下狂搥自己！含淚吐復出內心話

藝人羅志祥遭前女友周揚青毀滅式爆料，形象受創，沉澱1年多的時間後，終於回到最喜愛的舞台表演，在花蓮的跨年晚會賣力唱跳30分鐘震憾許多人，博得好評，而他也在昨（9）日晚公開幕後辛苦練舞過程，也吐露了睽違許久的復出心情。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-10 11:07:00
羅志祥在YouTube頻道上傳了一支6分多鐘的影片，影片內容是他去花蓮跨年晚會前，進行練舞、準備的過程，他在上場前3小時依舊不斷練習，反覆與楊琳確認舞台細節，抵達會場後，還看到高齡90歲的奶奶特別來到現場替他加油打氣，讓他感動不已，趕緊給老人家一個大大的擁抱。
而隨著上台時間越來越近，羅志祥也跟著越來越緊張，在聽到歡呼聲時，他甚至情緒激動到眼淚在眼眶打轉，登上舞台的前一刻，還特別搥了自己幾下，告訴自己要勇敢面對。此外，影片中還有花蓮縣長徐榛蔚與傅崐萁委員夫婦，給羅志祥加油打氣的畫面，傅崐萁還擁抱了羅志祥，對他說：「花蓮永遠是你的家。」同樣也讓羅志祥感到溫暖。
影片最後，羅志祥回顧了2021年一整年，分享復出舞台的心情：「大家都遇到了很多（事情），不管是疫情也好，那我也希望在這一年，把所有不好的，悲傷、難過、疫情全都沖到馬桶裡面，Bang～沖掉，迎接新的一年，雖然這支影片發的時候，跨年已經過了，但是希望大家還是可以很開心的迎接2022。」