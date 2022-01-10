COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

最佛心本土企業！NET連14年封館助家扶弱勢童年前添新衣

▲NET不因疫情影響中斷愛心，再度封館助弱勢童添新衣，並贈80萬提貨券，低調行善邁向第14年！（圖／翻攝自嘉義家扶中心FB）
▲NET不因疫情影響中斷愛心，再度封館助弱勢童添新衣，並贈80萬提貨券，低調行善邁向第14年！（圖／翻攝自嘉義家扶中心FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-10 11:28:22

受封最佛心本土企業的NET（主富）服飾，10多年默默關懷弱勢童的善心義舉，早已不再是秘密。即使連續兩年因疫情影響，NET仍未中斷對家扶兒童的關心，日前接連於南台灣嘉義及台南進行封館活動，讓家扶中心的弱勢兒童，也能添新衣過好年，並分別提供80萬元愛心提貨券，讓中心兒童少年能開心、自由挑選喜歡的衣物。NET如此低調卻行善多年的義舉，被台灣網友公認擁有「價格便宜品質不錯款式多樣常做公益」4大優點，越來越上潮流的設計，還被看好「不會輸日牌」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NET創立於1991年，以「純淨」為理念，將好的品質、合理的價格、貼心的服務，視為基本精神。從男女休閒服飾到正式裝束，以及兒童與少年衣物都有豐富選擇，甚至琳瑯滿目的圍巾、包包、首飾等配件。更時常祭出優惠活動，讓許多網友大呼「會撿到寶又超便宜」。

2022年一開始，NET便持續公益不間斷，在嘉義市、台南永康與新營等地的門市，封館半日供家扶兒少添購新衣。最令人備感窩心的，便是NET尊重孩子們自己的喜好，讓弱勢家庭能於自在的環境，一同開心挑選適合的新衣服，家人間互相討論並直接試穿搭配。

NET體貼弱勢兒童可能常常勉強穿著他人汰換的二手衣物，特別讓每位孩童都有機會實現穿上新衣的願望。多年來各地門市更數度為此，不惜大方封館卻行善低調，蔚為佳話。

據悉，NET因關懷弱勢孩童及家庭情況，自2009年八八風災至今，常捐贈50萬元至80萬元不等的購衣金給全台各處的家扶中心，並且多次將碩大店面門市封館，讓受助家庭可自在使用免費提貨券，到門市自行挑選喜愛的衣服款式。在天氣轉冷之際，迎接即將到來的農曆年節，NET此舉讓弱勢孩童都能穿新衣過好年，更讓人感到溫暖與窩心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀