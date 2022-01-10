最佛心本土企業！NET連14年封館助家扶弱勢童年前添新衣

我是廣告 請繼續往下閱讀
NET創立於1991年，以「純淨」為理念，將好的品質、合理的價格、貼心的服務，視為基本精神。從男女休閒服飾到正式裝束，以及兒童與少年衣物都有豐富選擇，甚至琳瑯滿目的圍巾、包包、首飾等配件。更時常祭出優惠活動，讓許多網友大呼「會撿到寶又超便宜」。
2022年一開始，NET便持續公益不間斷，在嘉義市、台南永康與新營等地的門市，封館半日供家扶兒少添購新衣。最令人備感窩心的，便是NET尊重孩子們自己的喜好，讓弱勢家庭能於自在的環境，一同開心挑選適合的新衣服，家人間互相討論並直接試穿搭配。
NET體貼弱勢兒童可能常常勉強穿著他人汰換的二手衣物，特別讓每位孩童都有機會實現穿上新衣的願望。多年來各地門市更數度為此，不惜大方封館卻行善低調，蔚為佳話。
據悉，NET因關懷弱勢孩童及家庭情況，自2009年八八風災至今，常捐贈50萬元至80萬元不等的購衣金給全台各處的家扶中心，並且多次將碩大店面門市封館，讓受助家庭可自在使用免費提貨券，到門市自行挑選喜愛的衣服款式。在天氣轉冷之際，迎接即將到來的農曆年節，NET此舉讓弱勢孩童都能穿新衣過好年，更讓人感到溫暖與窩心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。