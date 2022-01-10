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1票500！前中市議員尤碧鈴樁腳　判關3年6月定讞

▲樁腳蔡金華被控在選舉時替台中市議員尤碧鈴賄選，最高法院日前駁回上訴，蔡遭判3年6月定讞。（圖／翻攝googlemap）
▲樁腳蔡金華被控在選舉時替台中市議員尤碧鈴賄選，最高法院日前駁回上訴，蔡遭判3年6月定讞。（圖／翻攝googlemap）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-10 11:33:15

75歲樁腳蔡金華被查出，2018年間涉以每票500元替台中市議員候選人尤碧鈴買票。台中高分院更一審考量，蔡男坦承犯行，依違反《選舉罷免法》之交付賄賂罪，判處3年6月、褫奪公權6年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

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判決書指出，蔡金華為求所支持的候選人尤碧鈴能順利當選2018年台中市第2選區市議員選舉，於同年9月14日上午7、8時許，以每票500元代價，分別向該選區的呂姓住戶、蔡姓住戶、劉姓住戶等11名選舉人買票，同年11月16日，檢警持搜索票搜索蔡金華處所。因蔡矢口否認犯行，辯稱不是尤的樁腳、也不是鐵粉支持者，但坦承和鄰居沒有仇隙，由於鄰居都證實蔡男買票並繳回犯罪所得，檢察官認為事證明確，依交付賄賂、期約賄選起訴。

一審期間，法官多次詢問蔡是否願與證人對質、交互詰問，蔡男及律師都表示放棄，法官據此認定蔡男罪證明確。更一審審酌，蔡預備行求或交付賄賂對象的人數不多，賄賂金額非鉅及坦承犯行，略顯悔意的犯後態度，判處3年6月，最高法院駁回上訴定讞。

至於尤碧鈴被法院認定知情、默許蔡男幫她買票，台中高分院判她當選無效確定，2020年初已離開台中市議會。

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