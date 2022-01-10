友人爆「太太出痔瘡手術費」　理科先生怒回應了

理科太太去年與John於12月離婚，結束5年婚姻，4歲兒子則跟理科太太一同在台灣生活。昨（9）日John突發文控訴理科太太，卻被兩人共同好友打臉，強調是John提離婚，且結婚5年來都是女方支付費用，連2020年來台灣的外痔手術都是由女方出，對此，John也怒回應了。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-10 11:55:40
John昨發文控訴理科太太，「以我的精神健康為由，對我申請了數個禁令」、「我來台灣以後，一個禮拜只能見兒子1到2次」，貼文一出卻引來兩人的共同友人打臉，友人反駁John「離婚的這條路上，你會有很多的懷疑，你會急著把責任、責怪，歸咎在某件事、或某個人身上」，友人還爆料理科太太為了John的憂鬱症，陪他到各大醫院治療，「反觀結婚以來從婚戒，婚禮，生產，坐月子到後來的生活費，教育費用，2020來台灣的外痔手術都是由女方出；2021你並沒有回來三次，這段時間你的缺席，你寫信要求女方支付機票和住宿及所有生活費才願意回來」。
對於友人的發言John並沒直接回應，有網友求證他外痔手術費是否真的是理科太太出錢，John則怒回「為什麼大家都知道我的醫療史」，強調當初明明叮囑對方不要談論這件事。還有網友問他為何前妻要限制他見小孩，John無奈回覆「這個要問她，總是會有新的理由，我也不知道下一個原因是什麼」。（編輯：薛羽彤）