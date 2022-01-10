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國民黨三連敗！朱立倫道歉：任何失敗及責難我一肩扛起

▲國民黨黨主席朱立倫今（10）日為敗選向黨員、基層及支持者道歉，強調任何失敗、責難由他一肩扛起。（資料照／記者葉政勳攝 , 2021.10.30）
▲國民黨黨主席朱立倫今（10）日為敗選向黨員、基層及支持者道歉，強調任何失敗、責難由他一肩扛起。（資料照／記者葉政勳攝 , 2021.10.30）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-10 11:51:52｜2022-01-10 11:56:21

台中市第二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀當選、無黨籍立委林昶佐罷免未過門檻，但國民黨主席朱立倫昨晚卻缺席記者會，遭致批評。朱立倫今（10）日道歉指出，任何失敗、責難由他一肩扛起。

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朱立倫上午出席宗教活動時受訪表示，對於昨天的選舉結果，「任何失敗、責難由我一肩扛起」，國民黨腳步不能停，2022年縣市長選舉要全力以赴、加快布局，爭取更多中間選民認同。對於民主制衡的道路絕不終止，繼續努力，而這次表現不理想，他要向所有基層與支持者道歉。

朱立倫表示，昨天開票結果出爐第一時間，他先致電顏寬恒、顏清標及黨公職，感謝大家這段時間的努力辛勞。不過，他也強調，每天沉浸在互相指責無法解決問題，所以他要走進基層聽民意，不但要團結自己人，也必須要更努力爭取中間選民的認同、更很多年輕人的認同、更多淺藍的選民願意站出來。

朱立倫表示，面臨困難的環境，國民黨決不會失志放棄，而是要更加努力打拼，從基層做起，每一位里長、議員都有決心，無論再怎麼困難，仍要認真努力，做不好的地方要反省檢討，一步一腳印打拼，爭取更多選民對國民黨的認同。

在選後出面的國民黨發言人凌濤於記者會上說明，朱立倫上任三個月以來，承擔、承接了罷免案、公投案、補選案等過去的框架跟任務，每一場都全力以赴未曾缺席，但這些任務到今天到此為止，明天開始全黨將全力以赴，共同為2022九合一選舉而努力。

面對2022選舉，凌濤指出，國民黨一定要回到該走的路，爭取中間光譜、爭取台灣社會大部分選民的支持。明天開始朱立倫主席一早就會南下台南，進行2022選戰的佈局，拜會各界、傾聽地方聲音。2022的選舉腳步早已開始，接下來會一步步從直轄市到各縣市積極整合佈局，希望延續這樣的腳步一路到年底，大家同一步伐來面對2022的選舉。

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