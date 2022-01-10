批中央開放第三劑疫苗資格 柯文哲：下命令無輕重緩急
因應中央防疫指揮中心宣布第三劑疫苗施打間隔時間縮短至12周，台北市政府今（10）日上午再度開放北市疫苗預約系統平台。而一個上午就湧入8萬人預約，也不禁讓市長柯文哲在接受媒體訪問時，抱怨中央「下令無輕重緩急」，認為一開始沒限制預約資格，恐怕將會排擠真正需要施打的對象。
記者丁上程／台北報導
2022-01-10 11:53:16
柯文哲表示，在中央宣布開放第三劑疫苗施打間隔時間後，台北市符合施打資格的有超過100萬人，「其實是這樣，下命令應該有輕重緩急，這樣會變成那些不是那麼緊急的人，把那些需要優先打疫苗的排擠掉。」柯文哲透露，早上北市疫苗系統開放的第一個小時，就已經有8萬多人預約，不過這次預約的量也只準備了11萬劑，可能到中午就沒了。
不過柯文哲也安撫預約民眾不需緊張，現在北市府已經在規劃重新啟動中型的疫苗注射站，然後在週五額外開放一天給民眾預約，「沒有預約到的不要緊張，我們禮拜五會再增加量能，再給大家預約。」
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