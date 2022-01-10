金球獎／威爾史密斯「演活天后爸」奪影帝　妮可基嫚封后

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本屆金球獎的主辦單位「好萊塢外籍記者協會」（HFPA），被爆出協會裡面沒有黑人成員、拒絕參加黑人男星雷吉尚佩奇主演的影集《柏捷頓家族：名門韻事》記者會，深陷種族歧視、性騷擾、收賄等醜聞，Netflix、Amazon、華納紛紛表態抵制，湯姆克魯斯退回3座金球獎、《魷魚遊戲》李政宰也不出席，典禮星光可說是史上最冷清的一次。
得獎名單
電影類
戲劇類最佳影片
《犬山記》（The Power of the Dog）
音樂或喜劇類最佳影片
《西城故事》（West Side Story）
戲劇類最佳男主角
威爾史密斯（Will Smith）／《王者理查》
戲劇類最佳女主角
妮可基嫚（Nicole Kidman）／《成為里卡多之路》
音樂或喜劇類最佳男主角
安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）／《倒數時刻》
音樂或喜劇類最佳女主角
瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）／《西城故事》
最佳導演
珍康萍（Jane Campion）／《犬山記》
最佳男配角
寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）／《犬山記》
最佳女配角
亞莉安娜黛博塞（Ariana Debose）／《西城故事》
最佳動畫
《魔法滿屋》（Encanto）
最佳外語片
《在車上》（Drive My Car）
最佳原創歌曲
怪奇比莉《No Time to Die》／《 007生死交戰》
電視類
戲劇類最佳影集
《繼承之戰》（Succession）
戲劇類最佳男主角
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》
戲劇類最佳女主角
MJ羅德里格斯 （Michaela Jae Rodriguez）／《豔放80》
音樂或喜劇類最佳影集
《天后與草莓》（Hacks）
音樂或喜劇類最佳男主角
傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
音樂或喜劇類最佳女主角
琴史馬特（Jean Smart）／《天后與草莓》
最佳男配角
吳永秀／《魷魚遊戲》
最佳女配角
莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》
最佳迷你影集或電視電影
《地下鐵道》（The Underground Railroad）
迷你影集或電視電影類最佳男主角
麥可基頓（Michael Keaton）／《毒疫》
迷你影集或電視電影類最佳女主角
凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／《東城奇案》