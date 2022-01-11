黃明志打包2金髮妹回家　自招「連結」完整過程

黃明志推出新年歌曲《兩隻老虎》，他從雞年開始每年都會為生肖寫一首新年歌，今年已經是邁入第6年。黃明志說：「這是一首Hip Hop曲風的新年歌，主要分享這兩年疫情的關係，大家都無法出門，很多事情和夢想都無法完成，希望在2022虎年的時候一切都可以否極泰來 ，脫掉口罩走出疫情的夢魘。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-11 11:00:00
《兩隻老虎》MV 講述疫情這兩年生活的改變，透過網路和世界溝通，疫情阻斷很多國家的往來，現在去什麽國家都要隔離，導致很多人無法出國，一直躲在網絡，大家也已經進入了虛擬世界，黃明志在MV中睡覺帶著VR和金髮美女「連結」，意指很多宅男在家的興趣像是帶著VR眼鏡看AV因為比較有立體感，這個MV也是滿足宅男的幻想，疫情期間一次打包兩位火辣金絲貓回家。所以這個MV就是一個元宇宙的概念。不管在家裏都可以跟很多人見面，但在現實生活方面是不好的，會造成人與人之間的疏離，以前很多活動，演唱會互動性質的東西，現在都越來越少了。
盤點黃明志2021的感想，他笑說最扯的事就是《玻璃心》受到世界各國的關注，發表至今有3800萬的點擊，「當時候推出這個歌曲的時候也沒想那麽多，只是想寫一首好玩的歌曲，甚至還上了聯合國的網站，引起世界的矚目。最遺憾就是微博被關掉，因爲在中國有很多粉絲，他們接下來要聽我的新的作品會更麻煩更艱難，很多中國粉絲以前在微博就可以聽到我的作品，現在無法聼到認爲還滿遺憾的。」最有成就是創作了《墻外》這首歌曲，在網絡上世界各國的華人給與這首歌曲的評價非常的暖心，一首歌可以讓大衆很和平的溝通，說明了音樂魔力真的是可以是無國界的，讓一首歌曲互相理解彼此真的很感動。