中小企業將成主戰力　揭開越南2022財富關鍵密碼

疫情風險和挑戰仍在，但越南經濟學者評估，2022年越南的經濟展望在於由疫情推動的數位經濟，以及創新產業帶動的成長動能。學者呼籲，越南政府要繼續加快企業數位轉型，建設數位經濟和數位社會。這波轉型中，中小企業將是中堅力量。
記者李澍/綜合報導
2022-01-10 12:27:27
回顧2021年的越南經濟情勢，疫情的衝擊下，越南還能保有2.58％的經濟成長率，表現不俗。尤其，自越南政府發布疫情防控相關的第128/NQ-CP號決議後，經濟活動復甦超出預期；像在去年第4季，越南GDP回升至5.22％；農林漁牧業、工業和建築業、服務業分別成長2.9％、4.05％和1.22％。
展望2022，越南國際仲裁中心主席武進祿表示，企業和國民經濟的復甦不是要回到昨日，而是要煥然一新，要朝創新、數位化、綠色經濟的方向，採取新的經營模式，促進可持續發展和增強韌性。
武進祿強調，在強而有力的體制改革推動下，中小企業是數位經濟發展中的中堅力量。
越南經濟學者武誠自英認為，2022年經濟展望在於新冠疫情推動的數位經濟，以及由創新產業帶來的成長動能；他表示，數位經濟和創新將更強大；之後隨之而來的將是加速的電子商務和電子服務趨勢。
從數據來看，疫情大爆發到2021年上半年，越南的數位消費者增加了800萬人，其中，一半以上竟是來自農村地區。這顯示，疫情爆發的2年內，越南不論是城市還是鄉村，數位化與數位經濟都有大幅度的成長。