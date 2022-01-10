理科太太出錢讓前夫割痔瘡？醫師提一理論「別養小白臉」
百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）去年12月中和結婚5年的John正式離婚，坦言會用盡全力經歷人生，希望4歲的兒子Miles可以在充滿愛的環境長大。原以為事情告一個段落，怎料近日John突然出面指控理科太太，1周只讓自己見兒子1至2次，隨後又有人反爆料John有精神暴力，連割痔瘡都要用妻子的錢，對此，醫師、名嘴黃宥嘉看到後也忍不住發文，替理科太太發聲。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-10 12:28:31｜2022-01-10 12:28:52
有共同朋友透露理科太太為了維繫健康的婚姻，陪John到各大醫院接受治療，就連對方2020年來台灣的外痔手術費用，都是理科太太付費。黃宥嘉得知後相當傻眼，表示在台灣就算沒有健保，割痔瘡也很便宜，不過當男方連這一些錢都不願意支付，或是所有事都要投靠女生，那就該謹慎思考未來的婚姻之路：「理論上這麼便宜幫忙另一半出錢，理論上是還好，但是如果婚戒、婚禮、一拖拉庫的事由女方出錢，男方卻沒有出力的時候，婚姻停損是必要的。」
黃宥嘉也表示還好有朋友出面護航，不然若沒有人替理科太太發聲，恐怕會造成誤會，最後不忘呼籲廣大女性：「現有很多男人夢想倚靠女人，建議大家以大局為重，不要養小白臉，也不要勵志做台傭生活才會比較平衡愉快。」
另外，對於友人發言，John並沒直接回應，有網友求證他外痔手術費是否真的是理科太太出錢，John則怒回：「為什麼大家都知道我的醫療史？」強調當初明明叮囑對方不要談論這件事。還有網友問他為何前妻要限制他見小孩，John無奈回覆：「這個要問她，總是會有新的理由，我也不知道下一個原因是什麼」。
※【NOWnews 今日新聞
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