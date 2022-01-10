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華郵：蒲亭習近平扭曲歷史　將侵略烏克蘭和台灣正當化

▲有國外專家分析後認為，俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平，在烏克蘭和台灣事務上，都對歷史採取偏頗的解讀，藉此正當化自己的侵略行為。中俄示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有國外專家分析後認為，俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平，在烏克蘭和台灣事務上，都對歷史採取偏頗的解讀，藉此正當化自己的侵略行為。中俄示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-10 12:17:39

美國《華盛頓郵報》近日刊載1篇由作家布特（Max Boot）撰寫的專欄文章，將俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平並列，分析2人在烏克蘭和台灣事務上，都對歷史採取偏頗的解讀，藉此正當化自己的侵略行為。

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在這篇題為《蒲亭和習近平扭曲歷史，為侵略烏克蘭和台灣的戰爭辯護》（Vladimir Putin and Xi Jinping twist history to justify wars of aggression against Ukraine and Taiwan）的文章中，布特提到，蒲亭曾在2008年提出，烏克蘭不是一個國家的表述，還在去年7月發表長篇文章，論證俄羅斯人和烏克蘭人屬於同個民族及個體，並指控外國邪惡勢力試圖將烏克蘭人誘離正確的位置。同樣在去年7月，習近平也於中共百年黨慶上，宣稱解決台灣問題、實現中國的完全統一，是一項歷史使命及不可動搖的承諾。

不間斷的政治宣傳，導致2國民眾普遍認同領導人所提出的這些論證，但布特認為，這一切都是基於「有偏見地解讀歷史」，不管是中國還是俄羅斯，都未對台灣和烏克蘭有過持續性的統治。

報導並引述歷史理論，指俄羅斯和烏克蘭雖同樣起源於「基輔羅斯」（Kievan Rus），不過13世紀蒙古人入侵後，俄羅斯和烏克蘭就完全走向不同的發展，烏克蘭也發展出一套完全獨立的語言與宗教。18世紀末，帝俄吞併烏克蘭大部分土地，試圖壓制烏克蘭語言和民族認同，但以失敗告終；1917年俄國革命爆發時，烏克蘭進一步宣布獨立，雖然在1922年被強迫加入前蘇聯，但陸續都有烏克蘭的游擊隊力抗蘇聯統治，直到前蘇聯在1991年解體，當時有超過92%的烏克蘭人都投票支持獨立。

台灣部分，雖然早在7世紀就有一些華人在台灣定居，但到1683年才開啟中國為期2個世紀的統治，一直到甲午戰爭戰敗而將台灣割讓給日本；雖然二戰結束後台灣回歸政權，但共產黨於1949年奪取北京政權後，中華民國政府便已遷台，局勢持續至今日，儘管過去70多年，台灣並未正式宣布獨立，但實質上確實已是主權國家。

布特也聲稱，烏克蘭和台灣，雖然在軍事實力上，明顯弱於俄羅斯和中國，但如果政府的正當性是來自被統治者的同意，那烏克蘭和台灣實際上是比中俄的獨裁政權更合法的國家，因此若蒲亭擴大對烏克蘭的攻擊，或者習近平對台灣發動攻擊，都不是所謂的國家統一戰爭，而將是「對主權國家的侵略」，呼籲所有遵守法治的國家，都應盡其所能地予以抵制。

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