新住民語課程連台生都修！非新二代占五分之一

《四方報》報導，隨著新南向政策推廣，各級學校積極推廣東南亞語言課程，許多報名的學生是新二代，然而也有不少土生土長的台灣家長將小孩送去學習。桃園市教育局指出，今年學生2269人，非新住民之子已占5分之1，原因是「家長認為有需求」，希望有助未來到當地找工作，學校就設法開班。 以桃園市為例，中小學新住民語文班開班率連續3年全國第1，成長迅速，今年學生已超過2千人，2成非新住民之子，多因父母在外經商期待增加出路才參加。而新北市的新住民語文班也如雨後春筍般開設，新北市教育局積極推廣語言課程，稱新住民語文老師常運用母國文化的特色，藉由儀式感讓更多學生盡快切換為專注模式。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-10 17:50:00
桃園市110學年度開設844班新住民語文班，較上學年度494班，成長率超過7成，熱門程度依序是越南語、泰語、印尼語、菲律賓語、馬來語、緬甸語和高棉語班，每個班上都有非新二代的學生。
新住民語文班大多採混齡編班，甚至1人也能上課，師生互動佳，成效也不錯。有的學生和家長便認為，家人雖是土生土長的台灣人，但住家附近就有越南新住民家庭，學會越南語互相了解也是好事。而且東南亞經濟正在崛起，多學會一種語言，對未來的幫助十分大。