「雙林雙贏」他卻被酸最大贏家？柯文哲：尊重選舉結果
台中第二選區立委補選與罷免林昶佐等兩案，於昨（9）日晚間落幕。不僅中二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀勝出，就連親綠的無黨籍立委林昶佐，也因為門檻未達標的緣故未遭罷免。不過卻在民進黨「雙林雙贏」的氛圍下，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，卻被外界直指是「最大贏家」。對此柯文哲今（10）日僅平淡表示「民主政治透過選舉表達民意，所以對選舉結果一定要表達尊重。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-10 12:43:36
針對中二立委補選一事，選前柯文哲的母親何瑞英，在台中沙鹿玉皇殿參拜時，巧遇國民黨候選人顏寬恒。而柯媽媽也對著媒體鏡頭盛讚顏寬恒，並批評林靜儀過去時常在政論節目上批評柯文哲，並不是讓她很喜歡。
而事後也爆出柯媽媽巧遇顏寬恒的行程，全是事先安排好的，且柯文哲事先都知情，引發軒然大波。也因此即使顏寬恒未勝選，無關輸贏的柯文哲也在選戰中爭取到許多聲量，因此也讓外界直呼柯文哲是選戰中的最大贏家。
對此柯文哲今日受訪時仍舊強調，民眾黨沒有推出候選人，也沒有很明顯地去針對補選進行動員或站台，「但我以一個國民的立場，我還是可以批評這兩個候選人。」柯文哲說，這一切都只是他個人對於候選人的評論而已。至於罷免林昶佐一案未過，柯文哲則表示各種罷免案從去年一路搞下來，「我覺得罷免已經變成仇恨動員的程度，我個人從頭到尾態度都不太支持。」