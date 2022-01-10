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斯里蘭卡即將瀕臨破產！總統急向中國尋求債務整合

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與外交部長佩里斯（右）、中國外交部長王毅（左）進行會晤，並向中國尋求債務重組。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與外交部長佩里斯（右）、中國外交部長王毅（左）進行會晤，並向中國尋求債務重組。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-10 19:39:17｜2022-01-10 19:40:28

新冠疫情重挫斯里蘭卡經濟，在國家負債累累面臨財務危機時，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）昨（9）日與中國國務委員兼外交部長王毅於首都可倫坡（Colombo）會面，向中方表示該國處於經濟危機陣痛期，尋求債務重組。

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根據《美聯社》報導，由於新冠疫情衝擊斯里蘭卡觀光旅遊業，加上本身外匯儲備見底，國內已經限制進口食品、超市糧食限購。負債累累的情況下，總統拉賈帕克薩1月9日向中國外交部長王毅尋求債務重組，希望獲得進口必需品的優惠信貸，另外也提出與中國合作推行旅行氣泡，使中國遊客在安全的情況下遊訪斯里蘭卡。

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與中國外交部長王毅進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與中國外交部長王毅進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
斯里蘭卡出現經濟危機的主因有二，其中新冠疫情的衝擊造成國內收入銳減，總統拉賈帕克薩向王毅表示，如果中方能以債務重組的方式，作為斯里蘭卡因疫情而產生的經濟危機的解藥，那將令斯方如釋重負。

此外，由北京出資建設的基礎設施項目如在南部漢班托塔區（Hambantota）的海港、機場並不賺錢，也是外匯存底下降的原因，根據中央銀行數據顯示，目前中國光是對斯里蘭卡政府的貸款總額就高達33.8億美元（新台幣933億元），這還不包含其他國有企業的貸款。

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與中國外交部長王毅在首都可倫坡進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡向中國大量舉債，興建的卻是華而無用的「白象」建設。圖為斯里蘭卡首都可倫坡一處港口。（圖／美聯社／達志影像）
而根據中國外交部網站來看，王毅除了與總統會面外，也和斯里蘭卡外交部長佩里斯（G.L. Peiris）提及斯里蘭卡於國際事務中「秉持公道」的作法，讚賞其支持中方維護核心利益，並表示願與斯方共同反對疫情政治化、溯源工具化，堅持團結抗疫的正確方向，共同捍衛國際公平正義。

去年斯里蘭卡於1月29日啟動新冠疫苗接種計劃，其中全國有超過76%的接種者所施打的正是中國政府援助的國藥疫苗，然而對於是否接受斯里蘭卡債務重組的請求，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏與大使館並未鬆口給出回應。
 

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