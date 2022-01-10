斯里蘭卡即將瀕臨破產！總統急向中國尋求債務整合

新冠疫情重挫斯里蘭卡經濟，在國家負債累累面臨財務危機時，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）昨（9）日與中國國務委員兼外交部長王毅於首都可倫坡（Colombo）會面，向中方表示該國處於經濟危機陣痛期，尋求債務重組。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-10 19:39:17｜2022-01-10 19:40:28
根據《美聯社》報導，由於新冠疫情衝擊斯里蘭卡觀光旅遊業，加上本身外匯儲備見底，國內已經限制進口食品、超市糧食限購。負債累累的情況下，總統拉賈帕克薩1月9日向中國外交部長王毅尋求債務重組，希望獲得進口必需品的優惠信貸，另外也提出與中國合作推行旅行氣泡，使中國遊客在安全的情況下遊訪斯里蘭卡。
斯里蘭卡出現經濟危機的主因有二，其中新冠疫情的衝擊造成國內收入銳減，總統拉賈帕克薩向王毅表示，如果中方能以債務重組的方式，作為斯里蘭卡因疫情而產生的經濟危機的解藥，那將令斯方如釋重負。
此外，由北京出資建設的基礎設施項目如在南部漢班托塔區（Hambantota）的海港、機場並不賺錢，也是外匯存底下降的原因，根據中央銀行數據顯示，目前中國光是對斯里蘭卡政府的貸款總額就高達33.8億美元（新台幣933億元），這還不包含其他國有企業的貸款。
而根據中國外交部網站來看，王毅除了與總統會面外，也和斯里蘭卡外交部長佩里斯（G.L. Peiris）提及斯里蘭卡於國際事務中「秉持公道」的作法，讚賞其支持中方維護核心利益，並表示願與斯方共同反對疫情政治化、溯源工具化，堅持團結抗疫的正確方向，共同捍衛國際公平正義。
去年斯里蘭卡於1月29日啟動新冠疫苗接種計劃，其中全國有超過76%的接種者所施打的正是中國政府援助的國藥疫苗，然而對於是否接受斯里蘭卡債務重組的請求，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏與大使館並未鬆口給出回應。