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Omicron襲天津！民眾憂封城恐慌搶購物資　貨架全被搬空

▲中國天津市近來爆出Omicron變異株本土案例。圖為排隊等待做檢測的天津民眾。（圖／美聯社）
▲中國天津市近來爆出Omicron變異株本土案例。圖為排隊等待做檢測的天津民眾。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-10 13:26:15

中國各地新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，鄰近首都北京的直轄市天津，自7日接連傳出確診案例，8日通報20例本土案例，並證實其中2例感染Omicron變異株。天津市自9日起暫停跨省運輸，對逾千萬居民進行全面性病毒檢測，有專家指出，目前病毒已經進入社區，且到了第三代傳播，這波疫情確診人數恐飆破百人。不少天津民眾得知消息，連忙前往超市和賣場搶購生活物資，貨架上商品瞬間被搬空，當局緊急出面公告物資充足、物價穩定，呼籲民眾不要太過慌張。

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綜合中媒報導，天津市9日證實，8日新增的本土案例，感染的是Omicron變異株，是中國首次傳出感染Omicron變異株案例。由於流調排查顯示，2名感染者皆無天津市外的旅居史。

為了防堵Omicron擴散，天津市疫情防控指揮部全面加強「離津管理」，強調天津市民非必要時不要離開天津，並在各交通轉運站實施人員篩檢等防疫措施，天津全市校園實行封閉式管理，學校師生非必要不離津、不進行實體教學。

天津提高防疫警戒，讓不少居民擔心下一步就是封城，恐怕將缺糧斷源，一早就前往超市搶購囤糧，有攤位老闆表示，早上6點就有居民前來，還有攤位雇人幫忙，肉攤已經賣光。一名西青區民眾也表示，住家附近的超市一早就「人山人海」，大約排了200公尺。南開區居民也指出，菜市大排長龍，大部分常見蔬菜被買光，附近超市的配送服務也暫停。

▲天津超市出現恐慌採購的民眾。（圖／翻攝自微博）
▲天津超市出現恐慌採購的民眾。（圖／翻攝自微博）
▲天津超市的貨架全被搬空。（圖／翻攝自微博）
▲天津超市的貨架全被搬空。（圖／翻攝自微博）
在民眾恐慌性採購之下，抱怨天津物價不斷飆漲的聲音不斷，當地政府也緊急出面，成立8個工作組到各大販賣點視察，並發布公告，保證物資供應充分、保證價格。但也有不少「來自西安的建議」，表示物資、糧食真的能囤就囤，並建議天津民眾，「多囤點吃的喝的，還有生活必需品，還有老年人要吃的藥！疫情初期都是慌亂的」。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表示，目前還不了解這輪病毒潛伏了多久，病毒會隨著人員流動傳播，天津這輪疫情很有可能會蔓延到其他省份。另一名免疫專家指出，天津疫情存在很大不確定性，但是天津和北京之間每天都有大量的通勤者，若是控制不好可能會直接影響到北京，甚至是冬奧。

針對目前天津疫情，專家認為社區感染的範圍較大，隨著之後病毒檢測進行，病例數會大幅增加，這波疫情確診數很有可能會超過百例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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