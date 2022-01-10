台股收盤漲69點、收18239點 疫情概念股、宅經濟飆漲停
台北股市今（10）日開低走高，終場漲69點，漲幅0.38%，收18239點，成交金額新台幣2709億元。權值股台積電同樣開低走高，尾盤拉抬帶動台股，台積電終場漲9元，收在643元。而本土疫情延燒，包括生技醫療股、宅經濟概念股紅通通，有多檔個股飆漲停，但華航與長榮航臉綠，今跌2.4%左右。
記者許家禎/台北報導
2022-01-10 13:53:36
台北股市今日開盤跌74.37點，加權股價指數以18095.39點開出，沒多久跌120多點，來到18043點今日最低點，展開萬八保衛戰。所幸之後跌幅縮小，雖然中場又再度來到盤下，但尾盤有台積電拉抬，終場漲69點，漲幅0.38%，收18239點，成交金額新台幣2709億元。
台積電本周四將召開法說會，今股價由黑翻紅，終場漲9元，收在643元。聯電、力積電弱勢跌0.7%，世界先進小漲。其他，友達與群創漲2%以上。而本土疫情延燒、加嚴管制，使今日宅經濟概念股如東森、宅配通、嘉里大榮都飆漲停，富邦媒也漲2%以上。另外，恆大、毛寶、熱映、永日、亞諾法、康那香都衝漲停。但航空股華航、長榮航臉綠，跌2.4%左右。