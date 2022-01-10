Tag人物／養螞蟻也能當事業 臺灣製蟻巢外銷15國

「全世界有兩萬多種螞蟻，每一種都讓我覺得非常著迷跟神奇。」 王秉誠從寫部落格到打造全臺唯一的螞蟻帝國，一步一步的實現自己的目標，不僅成功創立了自己的事業，他更將所有飼養螞蟻需要的器具開始販賣，王秉誠製作的觀察生態箱銷往世界 15 個國家，這些事業支撐他更大的夢想，就是他要打造世界獨一無二的「螞蟻樂園」。

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▲ 王秉誠喜歡觀察螞蟻，是因為他的父親從小鼓勵他接近大自然的緣故。（圖／記者林天佑拍攝）

說起與螞蟻的親密接觸，王秉誠其實有著一段特別的回憶，他記得小時候有一次發燒，母親幫王秉成開了一罐運動飲料，放了不知多久，王秉誠覺得口渴就用吸管喝了一口，每想到飲料裡面居然有一粒粒的顆粒，仔細一看滿滿都是螞蟻，這次的經驗深深烙印在王秉誠的腦海中，或許這個特殊的小插曲，讓王秉誠變成了臺灣蟻人，是不是很像超級英雄的故事序曲呢？

王秉誠喜歡觀察螞蟻，是因為他的父親從小鼓勵他接近大自然的緣故，有一次王秉誠發現螞蟻成群在搬運一隻小昆蟲，他調皮地將螞蟻彈走，結果沒過多久，螞蟻們又再度整軍待發，扛著昆蟲往目的地走去，這一幕深深吸引了王秉誠，他想要深入了解，螞蟻雄兵們到底是怎麼運作的呢？螞蟻與其他生物不同之處在於，螞蟻的生活是成群結隊、各司其職，每隻螞蟻對於自己的任務展現出超強的意志力使命必達，這些都是王秉誠對螞蟻情有獨鍾的原因。

大學時期開始，王秉誠就會將自己觀察到的螞蟻習性打成文章，在部落格上跟人分享，久而久之累積了名氣，也開始有同好希望向王秉誠購買螞蟻養殖，奠定王秉誠以螞蟻生態館為創業目標的想法，他以自身的需求出發，開始思考養殖螞蟻需要什麼器具、開始販賣不同的螞蟻物種，大多數供觀察、研究做使用，他自學網站架設，大量閱讀相關書籍。當王秉誠退伍後，他開始向家人說想創業的計畫，王秉誠的第一筆創業基金是經由「青年創業貸款」而來，當他去提案時，許多人對他的想法和理念覺得非常有趣，而且同時具有教育意義，因此《螞蟻帝國》就這樣誕生了。

▲ 培育室裡滿滿都是王秉誠跑遍全臺各地搜集而來的螞蟻物種。（圖／記者林天佑拍攝）

回想起創業過程，從 2012 創業開始，王秉誠的事業直到 2018 年才開始轉虧為盈，緊接著又遇到房東收回店面、疫情的雙重打擊，但真正讓王秉誠覺得想要放棄的時刻，是遇到重要夥伴的背叛，最信任的夥伴居然想挖走自己的員工，這個打擊讓王秉誠萌生退意，雖然重新站了起來，但經過這次的經驗，也讓王秉誠了解到，身為一個創業家光憑興趣是不夠的，要讓自己變得更強，才能守護一手建置起來的事業帝國。

▲ 螞蟻帝國除了販售商品，王秉誠也做生態觀察教學。（圖／記者林天佑拍攝）

螞蟻帝國除了販售商品，也做生態觀察教學，在培育室裡滿滿都是王秉誠跑遍全臺各地搜集而來的螞蟻物種，為了配合螞蟻婚飛交配的時間點，王秉誠常常需要隻身前往沒有人為開發過的地方，沒有路燈、沒有手機訊號，只憑頭上的一盞頭燈和滿腔的熱血，當王秉誠找到蟻后就會帶回培育室悉心照顧，除了做生態教學，王秉誠也提供國外的實驗室進行研究，曾經美國哈佛大學的研究團隊，專程飛來臺灣找王秉誠合作，「可以遇到這麼多對螞蟻有興趣的人，算是額外的好處吧！」王秉誠說道。

▲ 王秉誠希望有一天，每個人都可以用螞蟻的視角去看待這個世界。（圖／記者林天佑拍攝）

事業慢慢站穩腳步的王秉誠，目前的重心放在與員工一起研發生態箱，這些專為螞蟻觀察而設計的生態箱有金字塔、特色建築、著名地標的設計樣式，不僅方便飼主可以近距離觀察螞蟻的巢穴，放在家裡也十分美觀，這些 MIT 的蟻巢不僅販售到全球 15 個國家，在疫情期間蟻巢外銷的比例，佔總營收的一半，是另類的臺灣之光，然而目前的成績只是王秉誠階段性目標，他正在著手規劃建造一座世界獨一無二的《螞蟻博物館》，王秉誠希望有一天，每個人都可以用螞蟻的視角去看待這個世界，那麼他的「螞蟻樂園」夢就算是真正實現了。

王秉誠小檔案