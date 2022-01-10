新光三越福袋搶7顆鑽！新春優惠滿額抽C-Class 180賓士
農曆春節即將到來，各家百貨無不摩拳擦掌，準備在過年新春檔期搶下最好業績！新光三越今（10）日宣布，「新春卡利HIGH」購物回饋將於1/13(四)開跑，聯手12大銀行刷卡獨享4％、5％、6％禮券回饋，會員從年前到年後，整整39天都可以累積，不限日、不限店、不限線上或線下，最高累積回饋高達7％，使用skm pay額外再多1%！全檔期一口氣抽3台百萬名車，包括Mercedes-Benz C-Class 180賓士、VOLVO XC40 T3和LEXUS NX200豪華版。全台福袋還放入7顆鑽，近50萬的festaria TOKYO一克拉鑽戒、還有D&D GIA經典黃彩鑽戒！《NOWnews今日新聞》整理快速攻略給大家。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-10 15:19:11｜2022-01-10 15:39:58
新光三越「新春卡利HIGH」於1月13日(四)至2月20日(日)，單卡累計1萬元以上就能回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬以上回饋6％電子贈品禮券。首七日刷3千元送2千點skm points，使用skm pay刷聯名卡滿8千元再贈3百。全檔期使用新光三越行動支付skm pay並綁定12大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3千元立即再加碼1%。不限日、不限店、不限線上或線下，最高累積回饋高達7％。
大家最關心的，便是新光三越這次年節一次祭岀3台百萬名車作抽獎，怎麼攻略快速整理給大家！自1/13至1/31，會員週週扣skm point 10點可抽Mercedes-Benz C-Class 180賓士（價值210萬）及智慧電動機車。1/18早上10點起於APP扣50點加1千元，搶先預購新光三越台北信義新天地「我不是胖虎」初一福袋，有機會抽中VOLVO XC40 T3（價值160萬）。而新光三越會員至2/28前刷JCB卡單筆消費滿2百元，則有機會抽中LEXUS NX200豪華版（價值百萬）。
今年全台新光三越1/18大年初一起，推出5326個新春福袋開搶，比去年多出100個機會，光台北信義店就備有1千袋，且最大獎的VOLVO XC40 T3百萬名車也在信義店。福袋內更放入7顆美鑽，包括：台北南西店K.UNO 50分鑽戒、台北信義店D&D GIA經典黃彩鑽戒、台中中港店festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指、嘉義垂楊店Sophia Jewelry 相伴30分鑽戒等。