蔡允潔曖昧小2歲助理 害怕遇到「王力宏等級」大渣男
33歲的蔡允潔出道將近8年，長相出眾、身材曼妙的她是綜藝節目的常客，她今（10）日與YouTubr陳比熊一同出席公益活動時，透露最近透過好友小優介紹，身邊獲得一名新助理，支支吾吾表示目前2人是友達以上，戀人未滿的狀態，另外，談及先前鬧得沸沸揚揚的王力宏離婚事件，她也大方分享自己的婚姻觀。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-10 14:36:42｜2022-01-10 14:44:49
蔡允潔被問到會不會擔心婚後遇到像王力宏一樣愛玩型的男生，她堅定地說：「當然，誰不怕？」坦言自己不是屬於相夫教子的女生：「我不是那種可以被金錢收買的，沒辦法接受對方只有拿錢回家，必須同等的對待家庭，我可以養活我自己。」表示挑伴侶的首要條件就是「不要出軌」，呼籲女性不管另一半條件再好，都要經濟獨立、保有自身的生活空間：「男生如果要劈腿，妳也不用當一個委屈求全的女生。」
蔡允潔透露男助理是79年次，屬於木訥老實型，剛從國外回來一年多，興趣是打網球，儘管對方和自己的理想型大相徑庭，不過在認識將近一個多月的日子裡，身旁的好友、同事都一直撮合，認為對方是一個不錯的男生。而目前已經單身2年的蔡允潔，已經凍好4顆卵子，笑說一直交不到男友，是因爲會優先將「好貨」介紹給身邊好友，不過她也坦言目前確實想談戀愛，有好消息一定會跟大家說：「真的不想如算命師說，我44歲才會嫁人。」