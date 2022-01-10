入境加嚴明啟動！長程旅客一落地就採檢 PCR陰性才放行
中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，自今(2022)年1月11日零時起(航班表定抵臺時間)，調整入境旅客檢疫措施如下，請旅客務必配合：
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 14:20:05
搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵臺時進行落地「公費採檢及快速核酸檢驗」，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。
指揮中心指揮官陳時中表示，驗陽後送醫院，驗陰才放行前往隔離，希望能大力下降境外病例擴散到社區的危險性。
指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解，並主動配合我國現行入境檢疫規定，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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