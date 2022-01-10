藍慘敗！朱立倫當晚神隱　綠：只想到自己、卻失掉自己

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對此，一位熟悉地方選情的綠營人士分析，朱立倫這兩場會敗的原因，是他從來沒想清楚這幾件從前面承擔的任務，到底能不能當作自己主政的國民黨任務，以至於讓黨並沒有因為換主席而換命運，前朝江啟臣的錯誤政策持續傷到現在的國民黨。
該人士分析，從公投的論述模糊，到罷免、補選浪費社會資源，讓民眾反感，朱立倫卻仍執意推進，選擇與地方派系靠攏，結果卻未如預期的大敗，又推說是江啟臣錯誤政策遺毒，實在讓人摸不著頭緒。
另名綠營地方人士則說，朱立倫「只想到自己，於是失掉了自己」。以中二選區提名來說，本來高唱改革的朱，可以在顏家也還沒決定要不要選的時候，就找出形象清新的新人出戰；但最終其卻選擇坐看地方派系自己選擇，且還是掛著國民黨的招牌選輸，這是一場地方黑金派系被終結的選戰，朱立倫可說是「輸上加輸」。
該人士也說，朱立倫實在也是領導無方。事實上，從每一份民調看來，中正萬華的罷免案，因為熱戰也連帶把同意票拉高到門檻邊緣，但朱的黨中央卻選擇坐視不理。另外，台中坊間流傳，朱立倫以為顏家可能險勝1千票而直奔顏寬恒競總，最後當然落得兩頭皆空。
該人士表示，朱立倫此次戰術無能，結果出來了似也沒有打算負責，而是希望坐等今年的縣市長選舉比較有贏面的基本盤，這樣的領導無方，已是超越藍綠的共識。