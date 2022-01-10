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限制前夫見兒！酸民不理智謾罵　理科太太4字高情商回應

▲前夫指控理科太太（左）限制見兒，酸民謾罵她冷血至極。（圖／John、理科太太 IG )
▲前夫指控理科太太（左）限制見兒，酸民謾罵她冷血至極。（圖／John、理科太太 IG )

娛樂中心/綜合報導

2022-01-10 14:25:43｜2022-01-10 14:41:03

理科太太（陳映彤）與John於去年12月離婚，結束5年婚姻，4歲兒子則跟理科太太一同在台灣生活。昨（9）日John突發文控訴理科太太，限制他見小孩次數，「一個禮拜只能見兒子1到2次」，且兒子見到爸爸後便不願分開，讓John很痛心。見John的處境艱難，酸民忍不住謾罵理科太太「冷血至極」，對網友非理智的抨擊，理科太太則透過經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，冷靜看待不隨酸民起舞。

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▲理科太太離婚後獨自一人照顧兒子。（圖 / 資料照）
▲ John控訴想見兒子卻被前妻限制。（圖 / John IG）
▲ John控訴想見兒子卻被前妻限制。（圖 / John IG）

John昨發文控訴理科太太，「以我的精神健康為由，對我申請了數個禁令」、「我來台灣以後，一個禮拜只能見兒子1到2次」，家務事再度浮上檯面，酸民湧入理科太太IG謾罵「就是有這種冷血至極的女人」、「自以為又強勢，標準的台女，現在連小孩都不讓人見？小孩是無辜的，你性格真的有缺陷扭曲」，不過也有理性網友認為，家務事外人不好插手，沒必要留言公審。

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▲理科太太IG湧入罵聲。（圖 / 理科太太IG）
▲理科太太IG湧入罵聲。（圖 / 理科太太IG）
對於遭到酸民不理性謾罵，《NOWnews今日新聞》詢問理科太太經紀人Ivy，她表示，「感謝關注，Evelyn（理科太太英文名）一直以來對於較為負面的評論，都還是保持一貫的態度，只要是事實就改進，不是事實就不多做回應」。至於理科太太被指性格扭曲，Ivy說：「理科太太的個性，從影片中透露出來溫暖跟正義感，是有人感受到的」。（編輯：薛羽彤）
 

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