台北市人口減少怎解？柯文哲：開放移民挽救少子化

《四方報》報導，近年來台北市人口急遽減少，市長柯文哲在9日受訪時指出，少子化是全國問題，若生育率繼續低下去，應該思考是否開放增加移民人數來解決總人口下降的問題。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-10 18:03:00
柯文哲認為，現在少子化，人口下降是全國的問題，也是世界潮流。台灣越來越接近歐美社會，美國就是這樣，上班到市中心，下班就全部回去，北市這樣的情形也越來越明顯，晚上在北市睡覺270萬人，白天是350萬人，人口差了80萬，這是世界潮流；台灣總人口下降這件事，北市有做過研究，少子化真正的原因是不結婚，不是不生，因為不結婚的人越來越多。
柯文哲進一步指出，也許我們真的要慎重考慮台灣的移民政策，如果年輕人都不願意生，是否酌量增加移民人數，讓人口可以維持平衡，這是人口政策嚴肅的題目，這應該要另外找機會做學術討論，以解決台灣總人口下降的事實。柯文哲表示，台灣2020年的死亡人數就已經超過出生人數了，但當年有1萬移民人口，所以有撐住；到了2021年，實際上人口數已在下降。
事實上，台北人口預估今年5、6月將跌破250萬人，依法3名副市長恐減少1名。柯文哲指出，會函釋內政部請內政部說清楚，到底是屆時選出新市長時再改，還是現在就要改。至於該減少哪一名副市長，柯文哲說，按法律應是照順序。