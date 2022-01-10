高風險10國改列「加嚴三級地區」　入境自費集中檢疫

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指揮中心將持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來臺旅客專案管制措施。
指揮中心說明，國際COVID-19疫情持續，我國已加嚴邊境檢疫措施，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來臺前應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前2日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，旅客抵臺後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫，旅客應於入境後的檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。此外，長程航班抵臺的旅客應於機場落地採檢及進行快速核酸檢驗，陽性者由空側搭乘救護車後送專責醫院。
指揮中心表示，如旅客於本措施宣布實施前已完成航班機票預訂，且有改訂防疫旅宿的困難，仍可自費至集中檢疫所檢疫14天，或撥打1922防疫專線，並提供航班訂票證明，由本中心協助安排至集中檢疫所自費檢疫。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。