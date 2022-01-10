多地爆本土疫情！中國提倡「就地過年」　各地發紅包留人

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天津自8日發現本土確診者後，便要求民眾非必要不離津，並大力倡導非涉疫區域居民「自願在天津過年」。瀋陽、遼寧先前也都發布公告表示，根據目前疫情形勢，「雙節」期間非必要不離開，避免前往有本土病例之區域。
北京防疫當局則表示，北京冬奧舉辦在即，鑑於國內外疫情現狀，堅持非必要不出境，倡導市民在北京過年，非必要不離開，同時強調不搞「一刀切」，倡導市民錯開春運尖峰時期移動。不過上海則是明確表示，除了返鄉探親、必要公務之外，非必要不離開上海、非必要不出境，鼓勵在上海過節，減少人員流動。內蒙古自治區也提出，鼓勵公眾就地過年，也有官員帶頭落實在當地過年。
此外，有部分地區也祭出補貼，鼓勵民眾「就地過年」，補償春節不回家的「打工人」。例如，浙江寧波就鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」，並保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工在春節期間堅守崗位的意願。
寧波公告，只要春節期間持續在市內特定企業工作且符合條件者，每人每天補貼100元人民幣、最高500元。為了鼓勵返鄉員工儘早回到工作崗位，2月1日至28日期間，給予符合條件者最高500元人民幣的交通補貼。
補貼額度最高的紹興市上虞區則將對1月26日至2月10日期間留守在區內、節後正常上班的市外員工，給予每人1000元人民幣補貼。
中國近日疫情嚴峻，即將到來的新年以及春運也讓各地方政府繃緊神經。一名老家在貴州、目前在北京工作的民眾小鄧表示，「本想2020年國慶回家，但想到春節假期回去能跟父母一起過年，結果疫情影響，2021年春節家也沒回去，我就留在了北京。」小鄧坦言，還沒買到今年春節回家的火車票，但也不急著買，因為變數太大了。
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