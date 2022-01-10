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多地爆本土疫情！中國提倡「就地過年」　各地發紅包留人

▲中國近日疫情擴散，多地提倡「就地過年」。圖為2020年春運盛況。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日疫情擴散，多地提倡「就地過年」。圖為2020年春運盛況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-10 14:58:43

中國西安疫情未歇，最近又傳出Omicorn本土確診案例，各地也紛紛傳出疫情。擔憂春節返鄉潮會使感染進一步擴散，多地政府開始鼓勵民眾「春節不返鄉，改就地過年」。還有部分城市祭出補貼，只要春節期間未返鄉，並堅守工作崗位，就會發出「留崗紅包」，最高可獲1000元人民幣（約台幣4347元）補貼。

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根據《中新經緯》報導，目前天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」。

天津自8日發現本土確診者後，便要求民眾非必要不離津，並大力倡導非涉疫區域居民「自願在天津過年」。瀋陽、遼寧先前也都發布公告表示，根據目前疫情形勢，「雙節」期間非必要不離開，避免前往有本土病例之區域。

北京防疫當局則表示，北京冬奧舉辦在即，鑑於國內外疫情現狀，堅持非必要不出境，倡導市民在北京過年，非必要不離開，同時強調不搞「一刀切」，倡導市民錯開春運尖峰時期移動。不過上海則是明確表示，除了返鄉探親、必要公務之外，非必要不離開上海、非必要不出境，鼓勵在上海過節，減少人員流動。內蒙古自治區也提出，鼓勵公眾就地過年，也有官員帶頭落實在當地過年。

▲中國大陸媒體報導，前3天鐵路的載運人次僅887萬，較去年同期大幅衰退75%。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日疫情擴散，多地提倡「就地過年」。圖為2021年春運期間，因疫情影響，當時載運人次大幅減少。（圖／美聯社／達志影像）
此外，有部分地區也祭出補貼，鼓勵民眾「就地過年」，補償春節不回家的「打工人」。例如，浙江寧波就鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」，並保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工在春節期間堅守崗位的意願。

寧波公告，只要春節期間持續在市內特定企業工作且符合條件者，每人每天補貼100元人民幣、最高500元。為了鼓勵返鄉員工儘早回到工作崗位，2月1日至28日期間，給予符合條件者最高500元人民幣的交通補貼。

補貼額度最高的紹興市上虞區則將對1月26日至2月10日期間留守在區內、節後正常上班的市外員工，給予每人1000元人民幣補貼。

中國近日疫情嚴峻，即將到來的新年以及春運也讓各地方政府繃緊神經。一名老家在貴州、目前在北京工作的民眾小鄧表示，「本想2020年國慶回家，但想到春節假期回去能跟父母一起過年，結果疫情影響，2021年春節家也沒回去，我就留在了北京。」小鄧坦言，還沒買到今年春節回家的火車票，但也不急著買，因為變數太大了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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