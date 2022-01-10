餐廳禁止內用？陳時中：沒必要！跟全球疫情比仍相對平穩
中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，新增6例本土確診案例，桃機群聚感染持續擴大，累積已達20多例，且有數條傳播鏈，病毒有燒向社區的跡象。對此，外界有聲音擔憂是否餐廳該禁止內用？指揮中陳時中則表示「沒有必要」，認為目前疫情嚴重性還不到那種程度，強調台灣疫情相較於全球，仍是相對平穩。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 14:59:58
指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，包含2名手推車員(案17506、案17503)，推車員、居服員夫婦（案17473、案17472）的未滿10歲的兒子（案17504）也確診，該名國小兒的安親班同學（案17505），安親班同學的有唸國中的哥哥，因此該國中也預防性停課。
而有媒體詢問是否會考慮全面禁止內用，陳時中則直言「沒有必要」，認為現在疫情程度還不到那麼嚴重，防疫措施的強度必須跟隨疫情狀況，聚餐是生活的必要行為，緩急輕重必須衡量清楚，因此雖然室外活動原則上恢復全面配戴口罩，但餐廳室內用餐不會因此禁止。（編輯：倪浩軒）
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