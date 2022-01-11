林依晨當媽母愛氾濫　親餵小鹿感受幸福

我是廣告 請繼續往下閱讀
有「最美摔角手」之稱的黃心娣則是在拍攝年曆時被鵝「奶糖」狂啃頭髮，讓她的頭沾滿鵝的口水，不過另一隻小雞卻像布娃娃一樣安靜地待在她的的胸前，兩個極端的動物體驗讓她回想起來覺得既驚恐又好笑。而她與夏于喬、吳映潔共同主演的電影《女優，摔吧！》預計今年上映。
現正熱播中的衛視中文台《如果花知道》中飾演搞怪直播主「戴希」的邱偲琹原以為小羊會是最溫馴的動物，孰不知小羊精力旺盛在攝影棚裡不斷拉著她跑，讓邱偲琹在拍照時，數度消失在攝影師的鏡頭內。對於新的一年，她希望在忙碌的拍攝工作之餘，能花更多時間認識自己，並期待有更多時間能和家人、朋友團聚。
演技、舞技都精湛的張洛偍，拍攝前本來很擔心雞會不會很好動，結果則是所有動物中最乖巧好拍攝的動物，工作人員都驚呼實在是太乖太可愛了！2021年的戲劇拍攝工作雖然因為疫情延期，不過他也利用難得的時間上山露營享受大自然，也去好好享受生活、陪伴家人相處，充實自己的表演「養份」。新的一年開工在即，他期待可以挑戰更多面向的角色，帶給觀眾不一樣的形象。
陳加恩則是在拍攝時被迷你豬的排泄物噴到身上，讓她感到想哭又好笑。之前與王娟、庹宗華主演的公視人生劇展《無常日常》則是在今年1/2公視首播，加恩表示收到很多鼓勵還有讚美的訊息讓他受寵若驚，希望之後能夠帶來更多不同的作品給大家，新的一年她也表示希望有機會嘗試歌曲的創作，錄製屬於自己的音樂作品，透過歌聲與戲劇傳達自己的想法和心情。
因拍攝BL劇情短片《聽不見的距離》受到矚目的牧森則是第二次參與年曆的拍攝，害怕鳥禽類的他挑戰與鸚鵡一同入鏡，雖然在拍攝的過程不斷被鸚鵡狂咬，不過他對成品相當有自信。即將投入新戲拍攝的牧森表示雖然工作忙碌起來很開心，還是希望能抽空外出到山林裡走走，欣賞大自然之美，替自己充電一下。（編輯：薛羽彤）