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林依晨當媽母愛氾濫　親餵小鹿感受幸福

▲林依晨親餵小鹿。（圖 / 周子娛樂）
▲林依晨親餵小鹿。（圖 / 周子娛樂）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-11 00:00:00

林依晨攜周子娛樂旗下藝人黃心娣、張洛偍、邱偲琹、陳加恩、牧森，以「動物友好」為主題，與六種不同的動物合影推出全新公益年曆，同時也是周子娛樂極具紀念性的第十本年曆，期盼大眾能一同重視人與動物之間自然相處的和諧氣氛，珍惜生命的可貴。

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林依晨每年都非常期待年曆的拍攝，得知要與動物拍照時不禁興奮大喊「這是我最喜歡的主題！就是跟動物一起拍！」並表示自己非常喜愛動物，迫不及待想和可愛的小鹿「景點」共同入鏡。拍攝前還為了與小鹿培養感情，特地和撫育員一同用奶瓶餵小鹿喝奶，而小鹿也不時把臉湊近，親她的鼻子和臉頰，親密互動讓現場工作人員直呼太可愛，簡直是最幸福的鹿。而動物真實的反應也讓她再度感受到生命的可貴和感動。先前公開表示今年會有新戲開拍計畫的林依晨也將於1月13日正式推出新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》分享出道20年以來的心境變化與體會，盼透過文字讓大家能重新認識現在的她。

▲邱偲琹的新戲《如果花知道》現正於衛視中文台熱播。（圖 / 周子娛樂）
▲邱偲琹的新戲《如果花知道》現正於衛視中文台熱播。（圖 / 周子娛樂）
有「最美摔角手」之稱的黃心娣則是在拍攝年曆時被鵝「奶糖」狂啃頭髮，讓她的頭沾滿鵝的口水，不過另一隻小雞卻像布娃娃一樣安靜地待在她的的胸前，兩個極端的動物體驗讓她回想起來覺得既驚恐又好笑。而她與夏于喬、吳映潔共同主演的電影《女優，摔吧！》預計今年上映。

現正熱播中的衛視中文台《如果花知道》中飾演搞怪直播主「戴希」的邱偲琹原以為小羊會是最溫馴的動物，孰不知小羊精力旺盛在攝影棚裡不斷拉著她跑，讓邱偲琹在拍照時，數度消失在攝影師的鏡頭內。對於新的一年，她希望在忙碌的拍攝工作之餘，能花更多時間認識自己，並期待有更多時間能和家人、朋友團聚。

演技、舞技都精湛的張洛偍，拍攝前本來很擔心雞會不會很好動，結果則是所有動物中最乖巧好拍攝的動物，工作人員都驚呼實在是太乖太可愛了！2021年的戲劇拍攝工作雖然因為疫情延期，不過他也利用難得的時間上山露營享受大自然，也去好好享受生活、陪伴家人相處，充實自己的表演「養份」。新的一年開工在即，他期待可以挑戰更多面向的角色，帶給觀眾不一樣的形象。

▲林依晨攜周子娛樂旗下藝人拍攝年曆，義賣收入將捐給公益單位。（圖 / 周子娛樂）
▲林依晨攜周子娛樂旗下藝人拍攝年曆，義賣收入將捐給公益單位。（圖 / 周子娛樂）

陳加恩則是在拍攝時被迷你豬的排泄物噴到身上，讓她感到想哭又好笑。之前與王娟、庹宗華主演的公視人生劇展《無常日常》則是在今年1/2公視首播，加恩表示收到很多鼓勵還有讚美的訊息讓他受寵若驚，希望之後能夠帶來更多不同的作品給大家，新的一年她也表示希望有機會嘗試歌曲的創作，錄製屬於自己的音樂作品，透過歌聲與戲劇傳達自己的想法和心情。


因拍攝BL劇情短片《聽不見的距離》受到矚目的牧森則是第二次參與年曆的拍攝，害怕鳥禽類的他挑戰與鸚鵡一同入鏡，雖然在拍攝的過程不斷被鸚鵡狂咬，不過他對成品相當有自信。即將投入新戲拍攝的牧森表示雖然工作忙碌起來很開心，還是希望能抽空外出到山林裡走走，欣賞大自然之美，替自己充電一下。（編輯：薛羽彤）

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