這天首播！小S睽違7年回歸電視圈 丟丟妹、許藍方當班底
網路節目《熙娣想聊》開播後掀起討論，今（10）日小S（徐熙娣）又帶來好消息，時隔7年，她終於要回歸台灣電視螢光幕，由王牌製作人B2（陳彥銘）為她精心製作、量身策劃的綜藝節目《小姐不熙娣》，是一檔以女性做為出發點，討論內容聚焦女性職場與生活感受的節目，並找來20多位在各行各業中事業有成的現代新女性成為節目班底，分享她們的經驗與觀點，首播日為2月14號。值得注意的是，製作單位這次也特地找來丟丟妹、許藍方一起擔任節目固定班底。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-10 15:52:28
《小姐不熙娣》除了找來從《大學生了沒》中嶄露頭角的藝人「派翠克」擔任助理主持，製作單位更花費2個多月的時間，從各領域自行創業的女性佼佼者中，精心挑選出20多位女性菁英成為「不吸地」團。為此，製作單位還特地安排妝髮及服裝造型師，為她們進行大改造，各個班底大變身後的造型都令人驚艷不已。
另外，被封為新一代「直播帶貨天后」、臉書超夯直播主丟丟妹（李明珊）也將擔任班底，直播風格豪邁的她，穿搭風格多以黑色系或年齡感較重服裝的為主，並以日系俏皮學院風的方向作為改造重點，來凸顯她實際年齡二十多歲才能駕馭的穿衣風格，再用高馬尾、厚瀏海和日系妝容，將她成功改造成櫻花妹，打破大眾對她的既有印象。
再來還有擅談性學話題的「最美博士」許藍方，坦言自己從來不買衣服，所有的治裝都是經紀人幫她借或買的，節目為了一改她過去給人「博士感」很重的形象，讓她挑戰從未嘗試過的文青淑女風，加上首度「接髮」的造型，更顯她原本活潑的個性，只是不習慣拍平面照的她，在拍攝當天全身充斥著不自在感、手腳完全不聽使喚，所幸最後成果沒讓大家失望，連她自己都忍不住讚嘆：「天啊！真好不像我，但還不錯看耶！」才真正鬆了一口氣。