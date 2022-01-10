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買公寓大樓最好避開1、2樓和頂樓？這「優點」反而CP值高

▲台北市不少老公寓外觀欠缺整理，但房價其實仍相當高昂。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市不少老公寓外觀欠缺整理，但房價其實仍相當高昂。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-10 15:50:31｜2022-01-10 15:52:52

買房被視為一生一次的人生大事，每項細節一定會格外檢視。過去因老公寓水管管線轉折處多在2樓，不少人因此特別忌諱買到2樓物件。不過專家分析，不管是老公寓的2樓，或是高樓層大樓的中繼水箱層，都會因為噪音問題，而較少受到民眾青睞；但相對來說，這些樓層的房價也相對較低，對想撿便宜或是預算較低的購屋族群而言，是高CP值的選擇。

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在老一輩觀念中，買房有諸多忌諱，例如由於4音同「死」，因此該樓層房產特別不受到青睞；同時也有人認為，老公寓2樓由於是水管匯集或轉折處，因此特別容易受到噪音所擾。

但事實上真的是如此嗎？大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，在屋齡大於15年以上的公寓或華廈中，會將水管管線的轉折處設於2樓，造成該樓層不時會受到抽水聲或管線聲等所擾。但這也不僅是老公寓會有同樣困擾，在部分2、30的高樓層建案中，於16層樓左右樓層會設置中繼水箱，同樣會有吵雜聲響，可能會影響到部分居住環境。

全球居不動產情報室總監陳炳辰也說，有些豪宅建案的物件，明明是位於16或17層樓的高樓層，卻價格相對較低，就是因為它位於維修層或有中繼水箱，因此會有噪音疑慮。

不過這樣的樓層可能相對價格划算。郎美囡說，這樣樓層的物件，單價一定相對較低，也可能會是建案的廣告戶；因此追求高CP值的消費者，若是知道該樓層有這樣問題，獲得的議價空間相對較大，反而可以向建商或是賣家大力殺價。

另一方面，也有網友於臉書粉專「靠北建商2.0」上發文，「若有意買公寓大樓，最好避開1樓、頂樓及設備樓等3種樓層」，因為「住在一樓幾乎曬不到陽光，且室內氣流不順，屋內會相對潮濕，再加上隱私、安全及噪音問題，通常不是最好的選擇。頂樓則雖然有些價格會稍微便宜，並有機會多一個小閣樓（屋頂）的空間可用，但冬冷夏熱，讓人難以忍受，若遇上停電，必須爬樓梯時，才會感慨為何要買這麼高」。

對此陳炳辰認為，在都會區域的一樓物件，大多具有店面價值，且還會有車位，使用面積也比較廣，因此單價反而較高，如果是有隱私或安全疑慮問題，可能是位於非都會區域或郊區的產品；而頂樓層由於景觀較佳，且隱私性也較足夠，反而較受到高消費族群青睞，因此相對房價也會較高，但也會有客戶擔憂頂樓層有漏水疑慮，但這也僅會出現在屋齡較高的產品中；事實上，每個房產都有自己的優缺點，買房還是要依據自己需求與預算為準。


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