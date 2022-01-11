Gino節目上感動泛淚　「這一刻等了19年」

《110年全國大專校院熱舞大賽》日前邀請到舞蹈天王Gino熱血主持，拿著麥克風的他坦言「感動」，因為等了這一刻已經等了19年。感謝教育部體育署、大專院校體育總會、霹靂舞協會以及民視的大力協助，還有幕後團隊阿邱老師的大力推動，才能有一個這麼正式的活動，而且還能在無線台週六晚上6點半黃金時段播出。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-11 01:01:00
看到身後一群同學在後面排排站等著比賽，Gino說：「彷彿就是當年的我在節目上比賽」，街舞出身的他常常自掏腰包拍MV，希望把在演藝工作上與街舞結合，也不斷在節目上持續的舞蹈表演，就是為了盡自己一分心力，這次主持這麼大型的活動，Gino說眼眶都要泛淚了，而且2024巴黎奧運把霹靂舞列入比賽項目，就要靠後面這群年輕的舞蹈生力軍，說不定巴黎奧運出現的選手就在節目上會出現。
節目上霹靂舞組是採一對一 PK方式晉級，排舞組已海選出前8強進入總決賽，此次總決賽邀請到台灣最頂尖的評審陣容，有阿邱老師、泓龍老師、雪球老師、NIKE老師、黑妹老師等專業街舞老師和國內霹靂舞高手柏青老師、巧克力老師、阿東老師、大嘴老師、小龍老師、哈利老師共同組成最堅強的評審團，節目由偶像演員Gino擔綱主持人，即將讓舞蹈界刮起流行旋風。（編輯：薛羽彤）