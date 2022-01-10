台塑四寶獲利亮眼　年終獎金發放7個月本薪

台塑企業四大公司今（10）日年終獎金出爐，台塑四寶獲利亮眼，共賺進2403.8億元，年增逾230%。按照獎金計算原則，2021年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘（EPS）為9.25元，核發年終獎金月數為7個月本薪。若以台塑基層員工平均薪資約55000元計算，每位員工將有超過38萬元入袋。
記者許家禎/台北報導
2022-01-10 16:14:37｜2022-01-10 16:14:47
受惠需求攀升、國際油價，以及產品售價上漲、利差擴大，台塑四寶獲利亮眼。台塑2021年合併營業額達2735億元，年成長47.2%，全年稅後利益713億元、年增256.3%，每股稅後盈餘11.21元，創下歷史新高；南亞2021年度合併營業額4116.6億元、年增50.6%。歸屬母公司稅後利益812.9億元，每股稅後盈餘10.25元，同樣營收、稅後淨利雙創新高紀錄。
至於台化去年全年營收3658.1億元，年增44.4%，歸屬母公司稅後利益為383.4億元，每股稅後盈餘6.55元；而台塑化2021年營收達6200億元，年增49.3%，歸屬母公司稅後利益達493.6億元，較上一年度大增564%，每股稅後盈餘5.18元。
台塑集團指出獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元，核發4.5個月本薪為基準，每增(減)1元加(減)發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。2021年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘（EPS）為9.25元，核發年終獎金月數為7個月本薪。
回顧過去台塑企業年終水準，2012年2.83個月加5000元紅包、2013年4.24.個月加紅包1萬元、2014年為4.1個月加5000元紅包。而2015年曾有過年終6個月、2016年則是6個月加1.4萬元的紅包、2017年6個月加2.2萬元紅包、2018年5.83個月加1.5萬元紅包、2019年為4.94個月加2萬元紅包。2020年為3.66個月、不額外發放紅包慰勉金。