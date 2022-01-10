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不畏疫情延燒 標榜時尚茶文化「雲太閒」茶館華麗登場

▲「雲太閒」茶館華麗登場，寬敞空間與大片落地窗展現的大氣，讓沐浴陽光中的消費者感受舒適與自在。（圖／雲太閒提供）
▲「雲太閒」茶館華麗登場，寬敞空間與大片落地窗展現的大氣，讓沐浴陽光中的消費者感受舒適與自在。（圖／雲太閒提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-01-10 16:16:38

不畏疫情延燒，標榜時尚茶文化的「雲太閒」茶館，將於15日開幕。佔地約500坪的雲太閒，跳脫傳統茶館擁擠吵雜及古早味裝潢窠臼，以時尚、現代感風格區隔市場，要讓消費者在充滿國際藝術人文氛圍中，一邊品茗嚐美食，一邊欣賞知名藝術家草間彌生、奈良美智、瓦兒、名和晃平、李真等藝術創作，一次滿足身心靈多重享受。

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位於台中市文心南七路鄰近秀泰文心影城的「雲太閒」茶館，有著大片落地窗，陽光灑落空間明亮，尤其利用簡單線條、大面積的開闊感呈現的簡約風，襯托陳列的藝術名品，讓人彷如置身美術館。店家表示「雲太閒」的品牌理念，跳脫舊式茶館框架，在演繹傳統茶文化同時，也擁抱時尚風情，成功打造兼具美感、美味，讓消費者感受舒適放鬆與深度的茶館。

▲茶館也能很時尚！15日將開幕的雲太閒茶館，提供消費者一邊欣賞藝術創作，一邊品茗嘗美食。（圖／雲太閒提供）
▲茶館也能很時尚！15日將開幕的雲太閒茶館，提供消費者一邊欣賞藝術創作，一邊品茗嘗美食。（圖／雲太閒提供）
「雲太閒」不僅空間講究，各類茶品皆由指定茶廠依據獨家配方烘茶及炭焙而成，別家喝不到。例如簡單的「水澗紅茶」，入口不簡單，花果香是由含笑花焙火而成，溫順不苦澀且回甘滋潤舌尖味蕾，首創的「白桃郎姆紅茶」是以5種果乾搭配特選紅茶的熱飲，最適合優閒貴婦的午后細細品茗。

至於餐點品項，以自製料理融合川菜的手法呈現，有台式傳統古早味小點、靚食魯味、港式點心等等；特別推薦「功夫麵」，講求麵的嚼勁及肉燥的香氣搭配。「大鮮蝦水餃」，每日現包的水餃，以手打台灣溫體豬肉包裹一整隻完整草蝦，鮮味十足；「香煎蘿蔔糕」港式風味並加量3倍以上的蘿蔔絲，用料十足，一吃上癮。「椒麻紅油炒手」每日現打手包限量供應，試賣期間人氣超夯。

▲雲太閒茶館除提供傳統原茶、鮮果茶、及茶點，也自行開發創新美食小吃，滿足不同需求。（圖／雲太閒提供）
▲雲太閒茶館除提供傳統原茶、鮮果茶、及茶點，也自行開發創新美食小吃，滿足不同需求。（圖／雲太閒提供）
店家表示，「雲太閒」提供舒適環境、平價消費，最適合三五好友餐敘，享用美食，感受優閒慢活時光外，還能欣賞滿室藝術名品，讓身心靈都獲得滿足。歡慶15日開幕，來店消費不限金額，除文人茶外，其餘飲品凡消費免費送，1人限1杯，30日前下午茶時段全店消費75折，消費滿500元還能參加抽獎。

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