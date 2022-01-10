運動巷仔內／慘敗灰熊　顯示出「中鋒詹」打法背後的危機

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而Russell Westbrook目前的尷尬定位，讓教練團在調度上更為困難。本來湖人的預想是讓這位明星後衛在詹皇輪休時，能扛起帶領球隊的責任。然而開季至今他看起來退化嚴重，對於球隊體系也水土不服，不但不能獨自帶隊取勝，也不能在兩位明星隊友身邊扮演好自己的角色。
在無法把一名年薪4000萬的球員擺在板凳席的情況下，湖人只能嘗試之前火箭使用過的方式——打純粹的小球陣容。這一段時間James打到5號，湖人重新獲得空間，Westbrook持續打鐵，但終於開始降低失誤，於是他們止血成功，戰績重回5成。
然而我們也不能忽略他們這一段時間他們遭遇到的對手是本季相當於進入半重建狀態的拓荒者、少了兩名大將的灰狼、一爛到底的國王和東區倒數的老鷹。這些球隊的近況根本不能和湖人抗衡。而這4連勝的過程中，他們的一些根本問題還是不能解決。
James打5號是許多教練團夢寐以求的事情，然而他已經37歲了，無法以冒蒸氣的方式打完整場比賽。而且他也已不是「熱火—騎士時代」那個身體像是鋼鐵構成的2.0詹。他在來到湖人之後，為了減輕身體消耗，已經減重過了——不要忘記他兩個賽季前的位置是打1號——這使得他在扛內線時消耗很大。
現在他去打中鋒，當然讓球隊在進攻端擁有優勢，但在防守端護框問題是無法解決的，今天灰熊在禁區予取予求的表現(拿了62分)，就說明了一切。從2017-18賽季開始，當James在進攻端必須全力出擊時，他就會選擇性地放棄一些防守回合，這已經是公認的事實，有許多影片能夠佐證。
這並不是他的錯，每一名球員都會經歷老化的過程，球隊的其他球員得在這方面更加努力才行。然而這場比賽的情況卻是，James必須不斷的在第一線被過的情況下去擦屁股，湖人對於年輕的灰熊一點辦法也沒有。
2019-20年的湖人是當季所有打小球陣容球隊的噩夢，因為AD的存在讓他們能夠直接對位的同時，利用身材優勢錯位打點對手。但那個賽季他們擁有Danny Green、Kentavious Caldwell-Pope和Alex Caruso這些防守出色的後場，而湖人現在只有不斷失位的Westbrook、攻長於守的Malik Monk和腳步退化許多的Avery Bradley。
本賽季James有18場比賽得分破30，為聯盟最多；過去10場比賽他場均34.5分9.8籃板5.9助攻，賽季場均至今出賽時間達到了37分鐘。種種跡象顯示他已經出了全力，這對湖人來說是最壞的結果，因為他們絕不希望在季後賽前這位4屆FMVP得主救打光自己的子彈。然而若James不打出這樣的表現，恐怕他們已和季後賽漸行漸遠，這樣的結果也說明了他們季前的補強如今已是完全失敗了。