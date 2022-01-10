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獨／逼黃呂錦茹辭黨部主委？中正萬華里長揚言集體退黨

▲罷昶失敗後，部分中正、萬華區里長揚言集體退黨，除非黃呂辭去黨部主委職務。（資料照／罷免林昶佐公民團體提供）
▲罷昶失敗後，部分中正、萬華區里長揚言集體退黨，除非黃呂辭去黨部主委職務。（資料照／罷免林昶佐公民團體提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-10 16:47:47｜2022-01-10 17:13:29

無黨籍立委林昶佐罷免案未通過，林昶佐罷免案提案人之一、北市議員鍾小平直指頭號戰犯就是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。今又傳出10幾名中正、萬華區里長揚言，除非黃呂辭去黨部主委職務，否則將集體退黨。

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根據知情人士指出，昨晚林昶佐罷免案開票結束後，台北市中正、萬華區10幾名國民黨籍里長舉辦餐敘，並於會中公開指出，十分擔憂蔣萬安2022選情勢必被影響，不滿黃呂這段時間無論是市長選舉或罷免案策略的操作，以及曾在餐敘場合稱罷免案不會通過。因此，若黃呂錦茹不請辭，他們會集體退黨，接下來不排除無黨籍身份參選。

鍾小平今（10）日表示，黃呂在選前曾威脅他，若要求黨主席朱立倫同台罷昶，就辭黨部主委。鍾也指出，若朱立倫、中廣董事長趙少康等黨內大咖及早合體，罷免案一定會通過，因為中正區很多人是看黨主席投票。至於朱立倫立場，鍾表示，朱立倫在7月份時對於兩組罷昶人馬都持樂觀其成態度，認為可以分進合擊，接任黨主席後也持續給予鼓勵。

▲國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，台北市長擬參選人丁守中和台北市長柯文哲的民調數字，都維持在正負三個百分比之間，互為伯仲，年底勝選機率大。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.2）
▲罷昶案未過關，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指為戰犯之一。（圖／NOWnews資料照片）
不過，根據國民黨地方人士指出，黃呂在罷免案中的角色確實頗尷尬，主因在於黨中央當初有下指示，要求北市黨部協助罷免，但公投宣傳支出龐大，市黨部面臨財務問題，黃呂最後仍出錢出力，另外，黨中央也要求盡量避免政治色彩、尊重公民團體，讓黃呂默默在幕後協助資金、活動舉辦，並從旁協助與溝通整合，青年幹部也全力出動，所有人每天忙到很晚才休息。

黃呂則指出，她不可能在公開場合宣稱罷免案不會通過，更也不會私下威脅鍾小平，因為市黨部一向都是接收到黨中央指令後就去執行，很少有機會直接與朱立倫面對面溝通。另外，她也認為，從罷免案結果來看，面對民進黨府院黨大軍壓境，藍營在中正萬華基本盤仍穩定，絕不會對蔣萬安選情造成負面影響。

至於里長退黨的消息，黃呂也表示，她目前沒有聽說，不過這段時間北市黨部從上到下毫無懈怠，一直以來至今為黨盡心盡力，且工作計畫、報表都會按時提供黨中央，每位幹部都非常用心投入。

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