獨／逼黃呂錦茹辭黨部主委？中正萬華里長揚言集體退黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾小平今（10）日表示，黃呂在選前曾威脅他，若要求黨主席朱立倫同台罷昶，就辭黨部主委。鍾也指出，若朱立倫、中廣董事長趙少康等黨內大咖及早合體，罷免案一定會通過，因為中正區很多人是看黨主席投票。至於朱立倫立場，鍾表示，朱立倫在7月份時對於兩組罷昶人馬都持樂觀其成態度，認為可以分進合擊，接任黨主席後也持續給予鼓勵。
不過，根據國民黨地方人士指出，黃呂在罷免案中的角色確實頗尷尬，主因在於黨中央當初有下指示，要求北市黨部協助罷免，但公投宣傳支出龐大，市黨部面臨財務問題，黃呂最後仍出錢出力，另外，黨中央也要求盡量避免政治色彩、尊重公民團體，讓黃呂默默在幕後協助資金、活動舉辦，並從旁協助與溝通整合，青年幹部也全力出動，所有人每天忙到很晚才休息。
黃呂則指出，她不可能在公開場合宣稱罷免案不會通過，更也不會私下威脅鍾小平，因為市黨部一向都是接收到黨中央指令後就去執行，很少有機會直接與朱立倫面對面溝通。另外，她也認為，從罷免案結果來看，面對民進黨府院黨大軍壓境，藍營在中正萬華基本盤仍穩定，絕不會對蔣萬安選情造成負面影響。
至於里長退黨的消息，黃呂也表示，她目前沒有聽說，不過這段時間北市黨部從上到下毫無懈怠，一直以來至今為黨盡心盡力，且工作計畫、報表都會按時提供黨中央，每位幹部都非常用心投入。