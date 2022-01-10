低配版大S！汪小菲25歲新歡挨罵　堅定不移：淡定獨行

汪小菲去年和大S離婚後，隨即傳出新戀情，被偷拍到打包長髮美女返家，疑似「婚內出軌」，新歡則是25歲演員張穎穎，她曝光後慘遭外界攻擊，雖然有水蛇腰、高挑身材，眉眼與大S略微神似，但毫無知名度，網友形容是「低配版大S」，她近日在社群平臺分享一組美照，並首度吐露心聲。





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▲張穎穎（右）被認為臉蛋神似大S（左），網友笑說汪小菲眼光不變。（圖／翻攝大S、張穎穎微博）

相比大S年逾40多歲，生了兩個孩子，相差20歲的張穎穎年輕就是本錢，身材好又愛「炫腹」，她大方公布身高172公分、48公斤，靠著平日運動和皮拉提斯伸展保持好身材，這組新照片裡，她身穿黑色低胸禮服，秀出削瘦美肩，一副白富美的模樣，讓粉絲直呼美到不行。





在化妝師、攝影師協助下，張穎穎撐著傘美美亮相，影片做出大雪紛飛特效，她還對鏡頭拋了個媚眼，彷彿沉浸在愛情裡的樣子，看來心情不錯，不過曬出美照的同時，她拋出一段話：「有人理解是我之幸，無人理解淡定獨行」，表達不管外界怎麼看，會選擇自己走的路，就算一個人往前走，她也臨危不亂做好準備，只是這喊話對象不知是網友還是汪小菲。





▲張穎穎吐露心聲「無人理解淡定獨行」。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

▲張穎穎被偷拍到返回汪小菲的北京住處，已有同居事實。（圖／翻攝張穎穎抖音）

而汪小菲被爆出同款情侶項鍊、直播時相同背景，一同返回北京豪宅，依舊冷處理張穎穎，去年祭出律師信後就選擇噤聲，照樣帥氣出席公開活動，任由外界批評，不再對此事發聲，採取不承認也不否認的做法。母親張蘭則氣憤表示有人買水軍、黑粉作怪，企圖影響輿論，網友認為她口中的「幕後黑手」，疑似與離婚官司有關，可能要等子女扶養權塵埃落定後，張穎穎才可能被扶正。



