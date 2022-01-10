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高雄第3劑疫苗首日接種率達105%　市府加開接種站

▲高雄首日社區接種站施首日預約近84%，現場登記人數踴躍，高市府首日接種率高達105%，衛生局緊急加開接種站。（圖／高市府提供）
▲高雄首日社區接種站施首日預約近84%，現場登記人數踴躍，高市府首日接種率高達105%，衛生局緊急加開接種站。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-10 18:00:00

為因應Omicron變種病毒進入本土社區，高雄市自9日起於大東藝術文化中心設立第3劑社區接種站，每日提供4千人次接種，首日預約近84%，現場登記人數相當踴躍，因此緊急加開接種站，首日接種率高達105%，高市府今（10）日表示，自明天起將於高雄國際會議中心加開接種站。此外，高雄412家合約院所也能施打疫苗。

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▲為因應Omicron變種病毒進入本土社區，高雄開設2社區接種站，412家合約醫療院所也可預約施打。（圖／高雄市提供）
▲為因應Omicron變種病毒進入本土社區，高雄開設2社區接種站，412家合約醫療院所也可預約施打。（圖／高雄市提供）
為促打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗，明天起在高雄國際會議中心開設疫苗接種站，11日提供AZ疫苗、12日為莫德納疫苗、13日是BNT疫苗，每天預計接種2000人次。

高市府於9日起到14日在高雄大東文化藝術中心提供第3劑莫德納疫苗施打，衛生局指出，昨天總計接種4214人次，其中預約接種3338人次、現場登記876人次。考量民眾接種踴躍，今天起預約名額由原定4000人次增開至每天5000人次。

衛生局表示，這2個接種站都只施打符合第3劑疫苗接種資格者（18歲以上、接種完2劑滿12週），施打時間為每天上午8時30分到上午11時30分、下午1時30分到下午4時30分，欲接種民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

衛生局指出，高雄市412家合約醫療院所仍有提供不限劑次疫苗接種服務，包含各級合約醫療院所及23家衛生所，每天共約可接種3萬人次；在疫苗專診時間提供莫德納、BNT、AZ及高端疫苗，需依各合約醫療院所掛號方式掛號，相關名單可至高雄市政府衛生局網站查詢。

高市府祭出獎勵措施，31日前75歲以上長者接種COVID-19疫苗，不限疫苗種類及劑次，即贈新台幣500元超商或農會禮券；18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗者也可獲得200元禮券。衛生局表示，此方案僅適用合約醫療院所，第3劑疫苗接種站無提供禮券。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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