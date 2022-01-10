Omicron會和Delta合體？流感化、過年返鄉潮安全嗎？重症醫詳解

我是廣告 請繼續往下閱讀
Omicorn會和Delta合體嗎？醫：有可能，但不必恐慌。
黃軒醫師表示，Omicron確實是有可能和Delta合體，形成外媒所稱的「Delmicron」，但未必會形成新一波的災難，從現有紀錄研究來看，早在先前就有過新冠病毒結合成新變體的案例，包括在英國發現Alpha與B.1.177合併重組，造成44例死亡後消亡，而美國加利福尼亞州科學家也發現由Kent與B.1.429結合的變體病毒，造成少數的病例後消失，兩者無造成大規模傳播，或成為更危險的病毒。因此即便有可能結合重組，民眾也不必過度恐慌。
Omicorn流感化？國內外為何如此擔心？
至於為何Omicron已逐漸流感化，國內外還是如此擔心，黃軒醫師則解釋，新冠病毒為了生存演變至今，確實已經越來越偏向流感病毒，但一樣不能輕忽，因為畢竟只是「偏向」流感，重症率和死亡率還是比流感來得高，且擴散速度飛快，若確診一樣還是會有風險，若擴散風險自然更高。另一方面，不論是初始株或Delta等變種病毒，除了會傷害宿主的呼吸道系統，不少研究也都發現有傷害神經、腦部、引起腦霧等留下後遺症的疑慮，雖然Omicron從呼吸道系統的影響來看傷害程度不高，但是否也存在著後遺症的風險還有待研究，畢竟Omicron變種至今僅短短約兩個月。因此即便是病毒有流感化的趨勢，一樣不能大意。
如何防新冠病毒兼過好年？醫：疫苗打滿是最誠意過年大禮
不少民眾也擔心返鄉潮是否會帶來新一波的災難？這次該如何過年？黃軒醫師表示，多留意即可，但不必過度緊張，尚未完全被淘汰的Delta在掌控範圍內，Omicron正如前述所提到的，雖然擴散力強，但重症、死亡率不高。防疫和生活需取得平衡，在當前的情況下，民眾持續做好防疫、留意身體狀況即可，一樣可以返鄉過年、出去遊玩，但務必戴好口罩、保持勤洗手、酒精消毒的習慣，疫苗當然也是越早接種越好，第三劑疫苗輪到了能打就打別再等。黃軒醫師表示，健康是新年最好的大禮，接種好應施打的疫苗再返鄉過節、聚會，確保親友健康，正是最有誠意的伴手禮。
延伸閱讀
骨質疏鬆症讓她５年脊椎斷５次！ 骨鬆徵兆「７中１」就要小心
突胸痛、呼吸困難別輕忽 當心是「自發性氣胸」