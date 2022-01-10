小禎「胸前炸開」深V禮服撐不住 喊話打敗辣媽王思佳
藝人小禎的Youtube頻道《小禎一個人系列》，在新的一年要給大家新的視覺衝擊，推出新企劃《瘋狂廚房》，原先團隊討論，希望邀請小禎的姊妹淘邊喝酒、邊化妝，聊一些姐妹之間的趣事。首集嘉賓請到身材火辣的王思佳，在挑選禮服的時候，小禎表示一定要「跟思佳拚了」，挑選一件大深V的禮服，沒想到試穿後，因為太豐滿導致胸前炸開，只好替換一套開高衩露出美腿的款式。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-10 17:21:52
小禎跟團對提到前陣子看完芭莉絲希爾頓的《千金私廚》而靈感大發，她說：「不如我們也來做一個瘋狂的，穿著豪華的長禮服，到傳統市場買菜。」她表示《瘋狂廚房》的宗旨並不是做出一道很厲害的菜，而是在這個過程中跟邀請來的好友嘉賓邊喝一杯，聊彼此的近況，以讓更多觀眾藉由這一個短短的影片重新認識這個來賓。
小禎回想當天走進傳統市場，果然吸引了買菜的婆婆媽媽的眼光，讓她當下尷尬到不行，覺得自己很像走錯棚的「蕭雜母」，在眾人的目光下完成了拍攝，她笑說：「果然你不尷尬，尷尬的就是別人。」甚至有阿姨跑來問她：「你是楊謹華嗎？」讓她哭笑不得，回說自己是「禎媽媽」。照片曝光後，小禎看到都嘆為觀止，自己都沒想到在菜市場也拍出時尚大片，也掀起熱烈討論，連炎亞綸都來留言。
小禎透露每集的來賓會以女性為主，想告訴大家，藝人跟一般人一樣會上市場買菜，會需要接送小孩，但會為了小孩以及我們在乎的家人下廚做飯，最後特別叮嚀女孩們，不一定要很會做飯也不一定要生兒育女，不一定要讓人生為了成全別人而委屈自己，但一定要打扮自己、過得精采。《小禎一個人系列》於油管創意Youtube頻道，每周二晚間21:00點播出，《千金私廚》即將在2/1（二）大年初一上架。