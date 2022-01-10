凱特王妃辣妹變女神！40歲生日釋美照 傳承王妃珠寶
嫁入英國皇室10年，Kate Middleton凱特王妃昨（9）日迎接40歲生日，肯辛頓宮IG釋出3張肖像照，只見凱特王妃身穿Alexander McQueen禮服，並佩戴著伊麗莎白女王和戴安娜王妃所收藏的珠寶，然而凱特王妃自信優雅的神情，才是這組欽點《VOGUE》御用攝影師Paolo Roversi所拍攝的美照，最令人驚艷之處。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-10 17:15:12
Paolo Roversi使用了低調的中性色調作為背景，第一張穿著紗質露肩禮服的凱特王妃，側臉入鏡凝視前方，耳垂掛上水滴型珍珠耳環，並佩戴藍寶石戒指，靜謐而典雅。
凱特王妃在第二張照片，穿上這系列唯一有色彩的禮服，一襲紅色斜肩綢緞禮服，採用不對稱的設計自肩部開展皺摺成蓬袖，搭配垂墜鑽石耳環與凱特王妃自信的燦笑，神采動人。
而最後第三張照片拉近距離，捕捉凱特王妃的特寫，她穿上有如花瓣般繁複層疊設計的單肩禮服，佩戴簡潔珍珠耳飾，對鏡頭洋溢著笑容，綻放著屬於40歲女人的美麗。
官方透露為了慶祝王妃40歲生日，於去年11月拍攝該系列肖像照，並將於對凱特王妃有著特殊意義的三個地點展出「Coming Home」，分別是凱特王妃長大的Berkshire、凱特王妃當年與藝術史學生威廉王子首次會面的St Andrews、及威廉王子與凱特王妃婚後租用的小屋Anglesey。
熱愛攝影的凱特王妃，其實贊助了National Portrait Gallery國家肖像畫廊，這系列3張凱特王妃的肖像照，將成為其永久收藏。
凱特王妃自從加入英國皇室以來，穿著得體且充滿高衣Q，尤其近幾年常被捕捉到以平價服飾作為造型搭配，或將亮相過的舊衣重新詮釋出新面貌，不只展現絕佳穿搭功力，也更令人肯定其親民作風，圈粉無數。
適逢迎接40歲的人生里程碑，《CNN》還整理並回顧了她的大學時期，到現在參加紅毯的最佳衣著，也見證了凱特王妃從青春洋溢的大膽奔放，收斂成優雅自信的俐落剪裁，時尚兼具美感的過人品味，無須多言。
不少皇室粉絲應該也已發現，早在去年五月紀錄威廉王子及凱特王妃的官方IG，便由使用了6年的「KensingtonRoyal」，更改為「DukeandDuchessofCambridge」，更為個人化的名稱不僅凸顯夫妻兩人的魅力，也宣告該官方社群將不再只侷限於肯辛頓宮，而是更著重他們的個人身份。從隨後兩人結婚十週年紀念，與喬治王子、夏洛特公主及路易斯王子的生活動態釋出，讓大眾更能貼近威廉王子及凱特王妃一家的日常。