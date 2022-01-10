藍營質疑捐款不透明擱置12億捐贈預算 高市府將盡力溝通
高雄市議會審議高市府111年總預算案，部分藍營議員今(10)日要求市府應針對國營、民間企業捐贈資訊、明細公開透明，決議將市府「捐贈及贈與收入」新台幣12億餘元預算案擱置。高市府強調，所有捐贈都是依法有據，也一定專款專用。市府將盡力溝通。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-10 17:45:47
國民黨議員陳麗娜今天提議，將總預算案中「捐贈及贈與收入」共12億餘元先行擱置，要求市府補齊近年相關捐贈資料，待資料完備後再續審議， 親民黨與台灣民眾黨雙重黨籍議員吳益政則建議市府建立捐贈機制，否則捐贈狀況議會無法掌握及審查，民眾也不了解經費使用狀況。時代力量議員林于凱說，區公所如何使用經費也應公開透明，否則恐被里民質疑分配不公。最後議長曾麗燕裁示擱置。
民進黨議員黃文益則強調，不是因為高雄市長是陳其邁，就特別給高雄市錢，市府依法接受國營企業捐款，由於台電、中油等在高雄設廠，才有相關回饋機制。
財政局長陳勇勝表示，不管中油、台電等國營事業的促協金等補助，過去跟現在都依照現有法規入帳，不管是進入大水庫，或者進入指定專戶都會接受主計、審計等單位控管，如是指定給鄰里的補助，一定會使用在指定項目上，絕對不會有挪用狀況。