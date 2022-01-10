中央1922疫苗預約系統重開與北市重疊？柯文哲坦言：頭痛
防疫指揮中心日前宣布第三劑疫苗接種間隔時間縮短為12周，台北市政府也重新啟動過去北市疫苗預約系統。今日開放預約後，僅短短5個小時內就有超過10萬人預約。眼見各縣市的第三劑疫苗施打需求增加，指揮官陳時中今（10）日也表示中央的1922疫苗預約平台將會重啟，疫苗量一定足夠。不過才重新啟動北市疫苗預約平台的市長柯文哲，則坦言現在相當頭痛，原因在於當初就是因為中央暫時關閉1922預約系統，北市才會重啟系統，現在等同於雙方重疊。
記者丁上程／台北報導
2022-01-10 17:06:57
柯文哲直言，當初一開始北市就有自己的疫苗預約系統，而中央在施打65歲年長者的時候，並未使用1922系統，直到65歲以下民眾要施打的時候才啟用，且當時要求北市府停止使用自己的系統。「結果用到後來系統不知道哪裡出問題，我們開的量跟實際來預約的差距很大，最後一次只剩下20%。」柯文哲認為，恐怕中央也覺得很麻煩，後來才把預約系統停掉。
柯文哲接著表示，由於有第三劑疫苗的施打需求，北市只好把舊系統又拿出來再使用，「結果現在你又說你要重新啟動1992預約系統，一下子開一下子關，一下子關一下子開，我也不曉得要怎麼辦。」柯文哲說，之後會跟中央妥善商量，討論如何在系統上作介接。
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