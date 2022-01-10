中國外長連32年元月訪非洲 專家稱「一帶一路」難維持
中國外交部長王毅2022新年以來馬不停蹄，先是按照自1991年以來的慣例，開年即赴非洲進行為期4天的訪問，而後又趕赴南亞島國馬爾地夫、斯里蘭卡，維護在全球部署的「一帶一路」的外交計畫。然而隨著斯里蘭卡因為深陷「一帶一路」衍生的債務陷阱，專家認為中國以「第三世界國家」領袖之姿影響國際的外交策略難以維持，西方若想抗衡最好的做法就是直接打擊中國，讓非洲民眾認清中國「新殖民主義」的本質。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-10 19:39:10｜2022-01-10 19:40:46
新年伊始，中國外交部長王毅自1月4日至7日先後趕赴非洲3國，中國外交部發言人趙立堅表示，中國外長32年來堅持每年首訪非洲傳統的延續，體現了中方對中非傳統友誼和中非關係發展的高度重視。而這也是王毅近兩個月來第二次訪問非洲，去年11月底時他曾前往西非國家塞內加爾首都達喀爾，出席中非合作論壇第八屆部長級會議。
過去中國積極與非洲展開合作，主因是為了促使非洲國家加入一帶一路倡議，今年王毅造訪的厄利垂亞、肯亞、葛摩主要位於東非，美國威克森林大學的中非關係專家本巴達拉認為，去年11月加入一帶一路的厄利垂亞將是中國取得紅海戰略地位的敲門磚；肯亞與葛摩鄰近的印度洋則已成為美、中兩國的最新角力戰場，過去美國與印度長期以來控制著印度洋，中國藉由一帶一路進入非洲諸國，建設戰略港口、機場的行為也引起美印兩方緊張。
不過美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田博士受訪時指出，由於「一帶一路」的外債陷阱已經讓不少國家「覺醒」，尤其有了像斯里蘭卡、寮國這樣外匯枯竭面臨財務危機的先例，許多非洲國家在背上沉重債務後，更看清中國「以商壓政」試圖蠶食主權的野心，「一帶一路」的外交政策將愈來愈難維持。
報導指出，由於非洲這些國家多半屬於中央穩定極權或獨裁專制國家，中國多以投資技術、傾銷科技設備或建設醫院、公路等基礎設施達到滲透目的，然而相較於美國公司要進入非洲佈局，會經過人權組織、環境環保組織等嚴厲監督。中國在非洲開發不遵循環保、勞工、人權等國際標準的作法，卻在當地政府的集權領導下無法可解。
謝田博士認為，如今中國為了滿足國內電動車或芯片製造，開始收割過去於非洲設下債務陷阱所獲得的礦產資源，而隨著債務情況愈來愈明朗，在非洲各國看來，中國根本不是在協助他們發展建設，而美方最好的打擊方式就是直球對決，讓非洲諸國明白中國是藉由英、法等舊殖民勢力撤退後，靠著「一帶一路」成為新殖民帝國在經營當地。