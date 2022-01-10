很會！低消1杯飲料惹議夯店　推作者名免費喝咖啡做公益

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作家陳安儀於粉專透露不愉快的用餐經驗後，「低消1杯飲料」的爭論，隨即在網路上掀起熱議，對於「低消」二字的定義，原來大家心中各自有解讀，而事件兩造也各有支持者，在網路上吵成一團。
事件延燒數日仍未停歇，但奶油麵包礁溪旗艦店粉專今貼出公告，一開頭便先謝謝各界人士的關心與指教，表示「尊重每個人的想法，每個店家的規則」。直說「很抱歉 為了讓顧客有更好的服務品質 我們依舊得維持著『基本消費為一杯飲品』的入場消費原則」。說明會在所有入口顯眼處標示，並加強員工教育訓練，以免讓消費者產生不必要的誤會。
並呼籲大家「別讓情緒放在溝通前面，希望各界對於餐廳和知名作家陳小姐的良善互動，給予尊重和空間」。還馬上宣布優惠活動，「即日起至1/25，只要您在身分證上的名字有『心、儀、奶、油』其中一個字，至奶油麵包礁溪旗艦店，可免費兌換一杯外帶美式黑咖啡」，也貼心說明，如有特殊原因無法選擇咖啡因及糖類產品，也有提供「無咖啡因及無糖的飲品」做為兌換商品，且每人限換一次。
店家誠實說明，飲品是餐廳維持基本營運的營收來源，自述奶油麵包過去也都有參與多場公益活動。並公告「即日起至111/12/31，舉凡購買一杯飲品，奶油麵包每杯提撥10元捐贈弱勢團體，流浪狗和家扶機構跟堅守崗位的醫藥單位」，文末還不忘提醒大家共同對抗疫情。等於今年一整年都以實際行動支持公益，奶油麵包礁溪旗艦店該動態一出，獲得破2千網友按讚力挺，也有不少藍勾勾帳號喊聲支持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。