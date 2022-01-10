「海空戰力提升計畫特別預算」朝野協商　拚11日三讀

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立法院財政、外交及國防委員會日前初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，但由於朝野立委對於在諸多預算提案中刪減、凍結數無法達成共識，因此相關提案全數保留送交朝野協商。
游錫堃今日召集朝野協商，在野黨立委紛紛質疑中科院作為全案發包的角色。國民黨協商代表江啟臣表示，得標中科院36家廠商代表與中科院員工竟互為親屬，採購未符透明公開，必須有所監督。
國民黨財政委員會召委賴士葆則釋出善意，認為特別預算的採購作業費8,900萬元其中有大筆「國內旅費」引發質疑，建議將採購作業費刪減1,000萬元、武器裝備費減列3億元，並提出國防部每年至立院做進度報告、中科院採購辦法由備查改審查，以及船艦標餘款不得流用等四項通案決議，以落實監督相關採購預算避免弊端。
朝野黨團有高度共識下，同意將採購作業費刪減1,000萬元、武器裝備費刪減3億元、高效能艦艇標餘款不得流用、並要求每年度至本院相關委員會進行執行報告，全案力拚於明（11）日的立法院臨時會完成三讀。
列席協商的國防部長邱國正回應表示，對於作業費刪除1,000萬、裝備費統刪3億沒有意見、絕對尊重；但對於多名立委質疑採購辦法及中科院發包作業恐衍生弊端一事，邱國正強調國防部每年至少會到立院報告一次，身為國防部長，既然兼任了中科院董事長，對於中科院的管控也會監督到底，不能有弊端產生。
邱國正更表示，監督類別有採購、發展、保管、節點保管等都在監控的範圍內，立委有監督責任，國防部、中科院都有答詢的責任與義務，絕對不會規避，也絕對不會有恃無恐與閃躲的心態，對於委員的任何問題，他也跟同仁說不要閃躲