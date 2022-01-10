新北第一環四大金磚熱區　房價直奔8字頭

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此外，由於觀望已久的買方發現，自疫情過後房價並未因疫情或推案量大而下跌，反而一路走升，因此開始蜂擁搶進，而建商受到推案快速去化激勵，以及營建成本不斷增加的考量下，新案單價也愈開愈高，導致有些建商推出區域新高價的建案來測試買方接受度。
以新北首善之區板橋為例，房市推案的一級戰區集中在江翠北側重劃區內，即便區域供給量大，新案成交價也已站上6字頭，而帶動區域房市衝破天花板價格的，主要都是位處市區的新建案，目前板橋火車站文化路周邊已有7字頭行情，開出8字頭的則有「達永冬慶」、「三輝玳門」、「文化金鎂」等案。
除了板橋，其餘新北一線行政區如新店、新莊與中永和等地，因原本的生活機能就相當成熟，擁有龐大的自用需求支撐價格，加上重劃與交通題材的加持，也成了這波新案價格創新高的推動者。
例如環狀線十四張捷運站旁的新店央北重劃區，在指標大型建商進場推案拉抬下，新案開價一路從5字頭飆升到7字頭，如今就連其他區域已經成屋的舊案，也逐一加入拉高價格水平線的行列，包括新店「冠德創新殿」、「碧波白」、「圓頂」，甚至是新莊中古豪宅「遠雄九五」，都開出每坪80萬的高價。
至於中永和，近來7字頭單價也愈來愈普遍，激勵建商開價往8字頭挺進，除了永和市中心已出現8字頭建案，中和也有「太陽帝國」、「綠INN」等案，開價站上8字頭。但一般而言，中和目前仍以50至60萬單價為大宗，站上7字頭大多位處左岸豪宅聚落，如面河第一排的「灣岸Villa」與「遠雄香榭園」。
郎美囡指出，國內不動產市場自2017年交易量開始增加、2018年房價穩定發展，持續回流的台商資金讓交易更加穩固，並在2020年就已位於上升波段。去年爆發全球疫情，原本許多潛在買方都期待房價崩跌，但主要國家為了救經濟再度釋出的大量熱錢，導致全球各地的不動產價格都出現明顯漲幅。
然而，隨著疫情開始獲得控制，瀕臨失控的通膨，又成了各國必須面對的首要課題，預料明年各主要國家將啟動升息循環。屆時，國內或許會跟進，買盤將會減少，不過政府對於房地產價量齊揚必定不樂見，房市控管恐有新招，建商端可能也會對應調控供給量，預期明年度新案量會低於今年。