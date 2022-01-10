AV版《魷魚》砸7位數拍攝 「暗黑孔劉」入行2年當大魔王
華人AV鉅作《鮑魚的勝利》神還原《魷魚遊戲》，讓影痴老司機莫不奔相走告、期待萬分，該公司不惜砸下7位數重本，只為打造出留名青史的全球華人情慾經典大作。該劇由「華人第一男優」陳凡麒主演，一人分飾「暗黑孔劉」特務員、紅衣人和大魔王三角，近來也在受訪時，坦言拍攝該片雖然辛苦，但也發生許多趣事。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-10 17:56:44
有「被AV男優耽誤的創作歌手」美譽的陳凡麒多才多藝，進入成人界2年，已參與拍攝超過100部作品，多產且持續賣力爆棚的他，隱然成為情慾界的「中流砥柱」，顏值、體魄、尺寸皆在日韓星水準之上，他表示拍攝《鮑魚的勝利》是從影以來最「硬斗」的一部代表作，他不但一人分飾三角，成為該片最大彩蛋，甚至一天就要「出場」、「完封」三次，他現身說法拍攝甘苦，提到3個角色各有各的難處：「紅衣人久站需要體力，但因為服裝還滿透氣，所以還滿冷的，但因為有一幕我站在樓梯最上方，剛好在燈正下方，所以熱到快中暑。」
此外，飾演「暗黑孔劉」特務員，是陳凡麒唯一有露臉的角色，所以表情跟情緒需要較多的揣摩跟呈現，而黑衣領導者「大魔王」最困難的地方則是全程不能摘面具：「要在極度難呼吸的情況下完成動作非常消耗體力。」他舉例就像戴口罩跑步、做激烈運動一樣危險和困難。而提到參演趣事，陳凡麒說該片陣容龐大，因演員、群眾演員眾多，在畫面呈現上有出人意表的效果，舉例「123木頭人」那場戲：「有一位男優大喊：『我不爽』時，站在後面持槍的我，當下差點笑出來，憋笑到快內傷，還好沒讓導演NG。」