24日起開始「換新鈔」　央行鼓勵民眾數位紅包轉帳

為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請8家金融機構，選定454家分行（郵局）為指定兌鈔地點，新鈔兌換日自1月24日至1月28日連續5天。不過，本土疫情威脅再起，為落實新鈔兌換防疫不群聚，央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳。
記者許家禎/台北報導
2022-01-10 17:43:30
央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為指定兌鈔地點。新鈔兌換日自1月24日（週一）至1月28日（週五），連續5個營業日。
央行指出，上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。「新鈔兌換地點一覽表」可於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢。另外也結合Google地圖(https://reurl.cc/Q6o4Lq)及QR Code方便民眾使用手機查找。
新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。由於資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。
不過，近來本土疫情延燒，為落實新鈔兌換防疫不群聚，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。