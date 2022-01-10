新北春聯「平安祥虎」開箱　國台語雙諧音祝福

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外界也發現侯友宜就任新北市長的這三年，從鼠、牛到今年的虎年，春聯都取自台語的諧音，是否對台語有特別的感情？侯友宜回應，多元文化只要是吉祥話，大家都可來好好的應用，不管是哪一個語言都是代表，只要是吉祥話、把它擴大解釋，大家拿得開心，也代表一個意涵，希望大家平安最好。
至於農曆春節是否會對民眾發春聯、福袋？侯友宜指出，會視整個疫情做滾動式的檢討，「今天防疫的狀況，並不代表明天的狀況」，甚至包括相關的活動，都要用最壞的打算，做最好的準備；福袋到底要不要發也視疫情，希望跟中央、隔壁的鄰居把疫情一起守下來，才有機會跟市民朋友結緣！
新北市政府秘書處長饒慶鈺說，今年新北市的「平安祥虎」春聯是由新北青年書法家王意淳與臺藝大合作設計，而春聯上幸福每一天的福字，還藏有一個虎頭，取「福虎」的涵義，期許虎年福虎生豐，百業興旺；虎年福袋也同時亮相，福袋外袋充滿老虎斑紋，而虎紋台語諧音為好運，象徵虎年「好運滿滿」。
此外，虎年福袋的內卡正面，有隻燙金喜氣的祥虎及新北各地景點，背面則有貼著十元硬幣的老虎掌印，象徵「祥虎遊新北，新北祥虎玩」，為臺語諧音的新北最好玩，邀請大家新春期間來新北走春；即日起，市府1樓西側服務台、29個區公所的週一至週五上班時間，開放民眾索取春聯，歡迎民眾就近領取。
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