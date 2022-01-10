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新北春聯「平安祥虎」開箱　國台語雙諧音祝福

▲新北市政府今（10）日發表新出爐的「平安祥虎」春聯、虎年福袋，迎接2022壬寅虎年到來！（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）
▲新北市政府今（10）日發表新出爐的「平安祥虎」春聯、虎年福袋，迎接2022壬寅虎年到來！（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-10 17:53:18

新北市政府今（10）日發表新出爐的「平安祥虎」春聯，迎接2022壬寅虎年到來！新北市長侯友宜表示，今年新北市的「平安祥虎」春聯，這四個字是他選的，台語叫做「平安尚好」、國語的諧音是「平安享福」，並由新北青年的書法家王意淳與臺藝大合作設計。

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侯友宜認為，疫情還算嚴重的時刻，什麼最好？平安最好，「平安尚好」，有平安才會有福氣，新北今年的春聯是「平安祥虎」，尤其裡面還有一個福虎，「福氣啦！」希望市民朋友喜歡，「平安最好」、「平安祥虎」、「平安尚好」；有趣的是，記者也在現場詢問侯友宜，到底是「虎虎生豐」還是「福虎生豐」？

外界也發現侯友宜就任新北市長的這三年，從鼠、牛到今年的虎年，春聯都取自台語的諧音，是否對台語有特別的感情？侯友宜回應，多元文化只要是吉祥話，大家都可來好好的應用，不管是哪一個語言都是代表，只要是吉祥話、把它擴大解釋，大家拿得開心，也代表一個意涵，希望大家平安最好。

至於農曆春節是否會對民眾發春聯、福袋？侯友宜指出，會視整個疫情做滾動式的檢討，「今天防疫的狀況，並不代表明天的狀況」，甚至包括相關的活動，都要用最壞的打算，做最好的準備；福袋到底要不要發也視疫情，希望跟中央、隔壁的鄰居把疫情一起守下來，才有機會跟市民朋友結緣！

新北市政府秘書處長饒慶鈺說，今年新北市的「平安祥虎」春聯是由新北青年書法家王意淳與臺藝大合作設計，而春聯上幸福每一天的福字，還藏有一個虎頭，取「福虎」的涵義，期許虎年福虎生豐，百業興旺；虎年福袋也同時亮相，福袋外袋充滿老虎斑紋，而虎紋台語諧音為好運，象徵虎年「好運滿滿」。

▲新北市政府秘書處今年在一樓的大廳，特別以「虎裏吉」、「虎裏愛」及「虎裏平安」三大主題，設計新春佈置。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）
▲新北市政府秘書處今年在一樓的大廳，特別以「虎裏吉」、「虎裏愛」及「虎裏平安」三大主題，設計新春佈置。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）
此外，虎年福袋的內卡正面，有隻燙金喜氣的祥虎及新北各地景點，背面則有貼著十元硬幣的老虎掌印，象徵「祥虎遊新北，新北祥虎玩」，為臺語諧音的新北最好玩，邀請大家新春期間來新北走春；即日起，市府1樓西側服務台、29個區公所的週一至週五上班時間，開放民眾索取春聯，歡迎民眾就近領取。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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