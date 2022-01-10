憂傳染家人！沖繩民眾隔離「睡車上」　恐患經濟艙症候群

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《沖繩時報》報導指出，隨著沖繩疫情升溫，導致當地醫療系統不堪負荷，9日公布數據指出，目前在自家隔離治療的確診患者高達2425人，比起前一天的1513人增加了1000人以上。
當局發現，這些自家隔離治療的患者中，有許多人憂心會傳染給家人，而搬到車上獨自進行隔離。
沖繩當地醫療技監系數公表示，「由於在車內長時間維持同樣的姿勢，容易因經濟艙症候群引發血栓，造成肺部或腦部堵塞等危及性命的狀況，這非常的危險」。系數公表示，雖然可以靠著活動雙腳以及多補充水分來避免經濟艙症候群，但還是建議民眾留在家中進行自家療養。
經濟艙症候群的醫學正式名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），指的是長時間坐在狹窄的空間，缺乏活動，導致腿部靜脈血液回流受阻，進而造成血管內出現微小血栓，若擴及至心肺部位，可能會引起呼吸困難、胸痛，嚴重時甚至會虛脫、猝死。
當局表示，自家療養時，連待在室內都戴上口罩、多加換氣，並加強門把等共用部分的消毒，以及分開用餐，就能夠防止將病毒傳染給家人。目前沖繩的防疫旅館僅有852間，對於沖繩疫情現狀來說是相當不夠的狀態，當局未來將持續增加房數，希望能緩解防疫旅館不足的窘境。
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