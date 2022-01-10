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憂傳染家人！沖繩民眾隔離「睡車上」　恐患經濟艙症候群

▲沖繩近日疫情升溫。圖為那霸機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲沖繩近日疫情升溫。圖為那霸機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-10 18:02:38｜2022-01-10 18:05:33

日本近日新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，一個禮拜之內感染人數暴增10倍以上，其中以沖繩疫情尤為嚴重。因高傳染性的Omciron變異株肆虐，沖繩這一波從美軍基地傳出的疫情，讓當地10日增加779例確診，美軍基地同時新增391例。當地民眾苦不堪言之外，不少在自家療養的染疫患者憂心會感染家人，獨自一人睡在車上自主隔離。但有可能會因此引發「經濟艙症候群」，嚴重者恐怕會喪命，專家呼籲居家療養的民眾還是待在家中或是防疫旅館進行隔離。

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綜合日媒報導，沖繩這一波疫情是由美軍基地群聚感染引起，因傳染性強的Omicron變異株迅速擴散，導致疫情不斷擴大。沖繩10日宣布新增779例確診，美軍基地另外通報391例確診案例。

《沖繩時報》報導指出，隨著沖繩疫情升溫，導致當地醫療系統不堪負荷，9日公布數據指出，目前在自家隔離治療的確診患者高達2425人，比起前一天的1513人增加了1000人以上。

當局發現，這些自家隔離治療的患者中，有許多人憂心會傳染給家人，而搬到車上獨自進行隔離。

沖繩當地醫療技監系數公表示，「由於在車內長時間維持同樣的姿勢，容易因經濟艙症候群引發血栓，造成肺部或腦部堵塞等危及性命的狀況，這非常的危險」。系數公表示，雖然可以靠著活動雙腳以及多補充水分來避免經濟艙症候群，但還是建議民眾留在家中進行自家療養。

經濟艙症候群的醫學正式名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），指的是長時間坐在狹窄的空間，缺乏活動，導致腿部靜脈血液回流受阻，進而造成血管內出現微小血栓，若擴及至心肺部位，可能會引起呼吸困難、胸痛，嚴重時甚至會虛脫、猝死。

當局表示，自家療養時，連待在室內都戴上口罩、多加換氣，並加強門把等共用部分的消毒，以及分開用餐，就能夠防止將病毒傳染給家人。目前沖繩的防疫旅館僅有852間，對於沖繩疫情現狀來說是相當不夠的狀態，當局未來將持續增加房數，希望能緩解防疫旅館不足的窘境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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